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Philips Espresso Makinem, AquaClean filtremi taktıktan sonra kireç temizlememi söylüyor

Philips Espresso Makinenizin AquaClean filtresini taktıktan sonra makinenizin kirecini temizlemeniz konusunda sizi uyarmasının birkaç nedeni vardır. Olası çözümler için lütfen aşağıya bakın. Lütfen unutmayın: AquaClean su filtresi kullanıyorsanız 8 filtre döngüsünden sonra belirli bir noktada makinenizin kirecini temizlemeniz gerekir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: EP3343/50, EP3341/50, EP3349/70. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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