Philips Destek Philips Avent Natural veya Natural Response emziğim çöküyor

Emziğin çökmesi veya biberonun içine çekilmesi durumlarıyla karşılaşırsanız bu antikolik valfin tıkandığı veya birbirine yapışmış olduğu anlamına gelebilir. Aşağıda bu sorunu nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi ve adım bulabilirsiniz.

Ancak önce ne tür bir biberon emziğine sahip olduğunuzu öğrenmek önemlidir: Natural veya Natural Response.



Hangi Philips Avent biberon emziğine sahibim? Yeni Natural Response emzik aşağıdaki özelliklerden tanınabilir: Emziğin ucunda delik yerine yarık bulunması;

"Yapraklar" etrafındaki sarmal tasarım;

Biberonda bulunan gri PHILIPS AVENT logosu.

Orijinal tasarıma sahip Natural emziğe mi yoksa yeni Natural Response emziğe mi sahip olduğunuzu kontrol etmek için lütfen aşağıdaki resme bakın. Orijinal tasarıma sahip Natural emziğe mi yoksa yeni Natural Response emziğe mi sahip olduğunuzu kontrol etmek için lütfen aşağıdaki resme bakın. Natural emzikteki antikolik valfi bulun ve düzeltin Eski tasarıma sahip Natural emzikte, antikolik valf emziğin tabanındaki numaralardan birinin altında bulunur. Natural emziklerin yanlarında üç adet emzik sayısı göstergesi bulunur ve yeni Natural Response emziklerde ise sadece bir adet bulunur.



Antikolik valfin tıkanmasını önlemek için emzikleri düzenli olarak temizleyin. Emziği valfin altından tutun ve valfin açıldığını görene kadar ucu sıkıca çekin.



Emziğin beslenme sırasında çökmesi durumunda, bunu nasıl düzeltebileceğinizle ilgili olarak aşağıdaki adımları izleyin: Temiz parmaklarla veya maşa kullanarak emziği biberondan dışarı doğru çekin. Emziğin tabanındaki numaralardan birinin altında bulunan valfi bulun. Valfin, kilitleme halkasının üst kısmında olduğundan emin olarak emziği yana doğru çekin. Valfin açıldığını görene kadar sıkıca çekin. Açıldıktan sonra beslemeye devam edebilirsiniz. Natural Response emzikteki antikolik valfi bulun ve düzeltin Yeni Natural Response emzikte, antikolik valf emziğin tabanındaki numaranın karşısında bulunur. Antikolik valfin tıkanmasını önlemek için emziklerinizi düzenli olarak temizleyin. Valfi tekrar açmak için temiz parmaklarınız arasında hafifçe masaj yapın. Parçalanmasını önlemek için emzik ucunu çok sıkı şekilde çekmeyin.