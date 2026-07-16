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Philips Avent Natural veya Natural Response emziğim çöküyor

Emziğin çökmesi veya biberonun içine çekilmesi durumlarıyla karşılaşırsanız bu antikolik valfin tıkandığı veya birbirine yapışmış olduğu anlamına gelebilir. Aşağıda bu sorunu nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi ve adım bulabilirsiniz.
Ancak önce ne tür bir biberon emziğine sahip olduğunuzu öğrenmek önemlidir: Natural veya Natural Response.
 

Philips Avent normal ve çöken emzikler

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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