Sonicare diş fırçam titremiyor

Tamamen şarj edilmemiş bir diş fırçası pilinin, diş fırçasını titretmek için daha fazla güce ihtiyacı olabilir. En az 24 saat şarj etmenizi öneririz. Bu durumun tekrarlanmasını önlemek için diş fırçanızı her zaman şarj cihazının üzerinde bırakabilirsiniz.



Diş fırçanızı bir ay veya daha uzun bir süre boyunca kullanmadıysanız pili bitmiş olabilir. Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil şarj oluyordur ancak pil göstergesinin yanması birkaç dakika sürebilir. Diş fırçanızı en az 24 saat şarj etmenizi öneririz.

