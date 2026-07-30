Sonicare diş fırçam titremiyor

Diş fırçanız titremiyorsa veya açılmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Güç düğmesinin etrafında diş macunu kalıntıları birikebilir. Kalıntı, güç düğmesinin sıkışmasına ve açılmamasına neden oluyor. Güç düğmesini ve çevresindeki alanı nemli bir bezle temizlemenizi öneririz.
Tamamen şarj edilmemiş bir diş fırçası pilinin, diş fırçasını titretmek için daha fazla güce ihtiyacı olabilir. En az 24 saat şarj etmenizi öneririz. Bu durumun tekrarlanmasını önlemek için diş fırçanızı her zaman şarj cihazının üzerinde bırakabilirsiniz.
Diş fırçanızı bir ay veya daha uzun bir süre boyunca kullanmadıysanız pili bitmiş olabilir. Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil şarj oluyordur ancak pil göstergesinin yanması birkaç dakika sürebilir. Diş fırçanızı en az 24 saat şarj etmenizi öneririz.
Diş fırçanızı tamamen şarj etmek için farklı bir priz kullanmayı deneyin. Şarj cihazınıza bağlı arızalı bir güç kaynağı diş fırçanızın şarj olmamasına neden olabilir. Bazı ülkelerde, banyodaki elektrik prizinin güç kaynağını kapatan bir güvenlik özelliği vardır. Diş fırçanızı şarj etmeden önce prizde elektrik olduğundan emin olun.
Diş fırçanız açılıyor ve pil ışığı göstergeleri yanıyorsa ancak titreşim yoksa diş fırçanızın iç kısmında hasar vardır. Çevrimiçi onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.