Philips Destek
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
HomeID Uygulamanızın sık sık çöktüğünü fark ederseniz sırayla aşağıdaki seçenekleri deneyin:
1. HomeID Uygulamasını kapatıp yeniden başlatın.
2. HomeID Uygulamasının en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. App Store'da güncellemeleri kontrol edin.
3. Telefonunuzu yeniden başlatın.
4. Telefonunuzun önbelleğini boşaltın (Ayarlar / HomeID / Boş Önbellek)
5. Son seçenek olarak HomeID Uygulamasını kaldırabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.
Yukarıdakiler işe yaramadıysa lütfen yerel Philips Müşteri Destek biriminizle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›