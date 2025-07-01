Philips Destek Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü

HomeID Uygulamanızın sık sık çöktüğünü fark ederseniz sırayla aşağıdaki seçenekleri deneyin:

1. HomeID Uygulamasını kapatıp yeniden başlatın.

2. HomeID Uygulamasının en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. App Store'da güncellemeleri kontrol edin.

3. Telefonunuzu yeniden başlatın.

4. Telefonunuzun önbelleğini boşaltın (Ayarlar / HomeID / Boş Önbellek)

5. Son seçenek olarak HomeID Uygulamasını kaldırabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.

Yukarıdakiler işe yaramadıysa lütfen yerel Philips Müşteri Destek biriminizle iletişime geçin.

