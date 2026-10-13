Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor

Saç Bakım Setiniz veya Saç Kesme Makineniz çalışmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla izlemenizi öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Elektrikli bir cihazın suyla temas halinde kullanılması oldukça tehlikeli olabilir. Bu nedenle, güvenliğiniz için Philips su geçirmez veya duşta kullanılabilir bakım setleri sadece kablosu takılı değilken çalışır. Bakım setinizi ana güç kaynağından çıkarıp tekrar açmayı deneyin.
Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansı etkileyebilir.
Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlik için mi uygun olduğunu belirleyin.
Yıkanabilir bakım setleri Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarın ve altındaki alanı suyla temizleyin. Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Başlıkları tekrar bakım setine takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.
Yıkanmayan bakım setleri Bu cihazlarda, üzerinde çarpı işareti bulunan bir musluk simgesi bulunur. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla temizleyin veya pamuklu bir çubuk kullanın.
Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri Bazı Philips Düzelticiler yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun. Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
Bakım setiniz veya saç kesme makineniz ile birlikte yağ sağlanıyorsa Philips, ürününüzün verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yağı düzenli olarak uygulamanızı önerir. Bakım setinizin veya saç kesme makinenizin kesme ünitesinin dişli kısmına birkaç damla yağ uygulayabilirsiniz. Ambalajın içinde bulunan yağı veya diğer dikiş makinesi yağlarını kullanabilirsiniz.
İpucu: Bu bilgiler yalnızca ürünle birlikte yağ sağlandığında geçerlidir. Yağ sağlanmazsa kullanmanız gerekmez.
Philips Bakım Setinizin pili bitmiş olabilir. Bakım setinizi tam olarak şarj etmenizi ve tekrar çalıştırmayı denemenizi öneririz. Not: Şarj ve çalışma süresi, bakım setinizin modeline göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzunuza bakın. Cihazınız tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirirken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen doğru tek kullanımlık pilleri kullanın. Farklı türde pilleri veya yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.
Ürününüz bir USB şarj kablosu içeriyor mu? Philips bakım setiniz/saç kesme makineniz ile birlikte bir USB şarj kablosu sağlandıysa cihazınızı şarj ederken bunu uygun bir güç kaynağına bağladığınızdan emin olun. Philips, şarj süresi için 5 V, 1 A USB fiş adaptörü kullanımını baz alır. Alternatif bir güç kaynağı kullanırsanız şarj süresi çok daha uzun olabilir.
İpucu: Cihazınızı şarj etmek için bir adaptöre mi ihtiyacınız var? Buraya tıklayın ve sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanarak "HQ87" öğesini arayın.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa Bakım Setinizin veya Saç Kesme Makinenizin içi hasar görmüş olabilir. Onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BT3617/15, MG3915/15, MG3920/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›