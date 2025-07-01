Philips Airfryer'ım gürültü yapıyor

Duyduğunuz ses çok hızlı dönen bir fan sesine benziyorsa bu normaldir.



Philips Airfryer'ınızın içinde, cihaz açıkken iç parçaların ısınmamasını sağlayan bir fan bulunur.

Bu ses, 65 db'ye (desibel) kadar çıkabilir ya da ortalama bir elektrikli süpürgenin çıkarabileceği gürültü seviyesine ulaşabilir.



Böyle durumlarda endişelenmeyin. Airfryer'ınızın çalışmasıyla ilgili bir sorun yoktur.