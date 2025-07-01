Philips Airfryer'ım gürültü yapıyor

Philips Airfryer cihazınızdan ses geliyorsa bu durumu nasıl çözümleyebileceğinizle ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Duyduğunuz ses çok hızlı dönen bir fan sesine benziyorsa bu normaldir.
Philips Airfryer'ınızın içinde, cihaz açıkken iç parçaların ısınmamasını sağlayan bir fan bulunur. Bu ses, 65 db'ye (desibel) kadar çıkabilir ya da ortalama bir elektrikli süpürgenin çıkarabileceği gürültü seviyesine ulaşabilir.
Böyle durumlarda endişelenmeyin. Airfryer'ınızın çalışmasıyla ilgili bir sorun yoktur.
Çıkan ses, fanın her zamanki sesinden daha yüksek veya farklıysa (kanat çırpma veya kart karıştırma sesini andırıyorsa) Philips Airfryer'ınızın içindeki bir parça yerinden çıkmıştır.
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Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA322/00 , NA555/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›