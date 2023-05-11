Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyor

1. Temizliğe başlamak için cihazı geriye doğru çektiğinizde (bkz. resim A) güçlü bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu, cihazın normal davranışıdır ve bu konuda endişelenmenize gerek yoktur.



2. Kıl veya diğer engeller mikrofiber fırçaların etrafına dolanmış olabilir.

Mikrofiber fırçalarda engel olup olmadığını kontrol edin ve fırçaları çıkarın (bkz. resim B).

Cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Fırçaların çıkarılması zorsa kilitlerini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz. Birbirine dolanmış kılları veya diğer engelleri elinizle çıkarın veya döner fırçanın etrafına dolanan kılları ve ipleri kesmek için bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin.

: Lütfen AUTOCLEAN ve Saklama istasyonunun düz bir yüzeye yerleştirildiğinden ve AquaSpin başlığının tepsinin ortasına yerleştirildiğinden emin olun.Mikrofiber fırçaların cihazdan nasıl çıkarılacağına ilişkin adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.Yukarıda verilen seçeneklerin tamamını kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz ses çıkarmaya devam ediyorsa elektrikli süpürgenizde teknik bir arıza olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.