Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyor
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Modelinize bağlı olarak bu sorunu nasıl çözeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
1. Temizliğe başlamak için cihazı geriye doğru çektiğinizde (bkz. resim A) güçlü bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu, cihazın normal davranışıdır ve bu konuda endişelenmenize gerek yoktur.
2. Kıl veya diğer engeller mikrofiber fırçaların etrafına dolanmış olabilir. Mikrofiber fırçalarda engel olup olmadığını kontrol edin ve fırçaları çıkarın (bkz. resim B).
Cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Fırçaların çıkarılması zorsa kilitlerini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz.
Birbirine dolanmış kılları veya diğer engelleri elinizle çıkarın veya döner fırçanın etrafına dolanan kılları ve ipleri kesmek için bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin.
Not: Lütfen AUTOCLEAN ve Saklama istasyonunun düz bir yüzeye yerleştirildiğinden ve AquaSpin başlığının tepsinin ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
Mikrofiber fırçaların cihazdan nasıl çıkarılacağına ilişkin adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.
Yukarıda verilen seçeneklerin tamamını kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz ses çıkarmaya devam ediyorsa elektrikli süpürgenizde teknik bir arıza olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:
Yalnızca elektrikli süpürge kurulumu Döner fırçanın etrafına dolanmış kıllar veya başka engeller olabilir Döner fırçada engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın (bkz. resim a) 1. LED başlığın (1) yanındaki kilitleme kolunu aşağı çekin ve döner fırçayı LED başlıktan (2) dışarı kaydırarak çıkarın. 2. Döner fırçayı bir elinizle aşağı kaydırarak veya bir makasın ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirerek döner fırçaya dolanan kılları veya ipleri çıkarabilirsiniz. 3. Döner fırçayı LED başlığına (1) geri kaydırın ve kilitleme kolunu yukarı iterek döner fırçayı LED başlığa kilitleyin (bir "klik" sesi duyarsınız).
Engeller siklonu tıkıyordur Siklonda engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın (bkz. resim b) 1. Siklonu saat yönünde çevirin (1) ve toz haznesinden (2) çıkarın. 2. Siklonun içinde ve altında sıkışan kıl ve kirleri temizleyin. 3. Siklonu (1) değiştirin ve saat yönünün tersine çevirerek (2) tekrar toz haznesine sabitleyin. Dikkat: Geri yerleştirirken siklonu tamamen sıktığınızdan emin olun. Siklon daha fazla dönemeyip tamamen sabitlenene kadar siklonu döndürün.
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz hala ses çıkarıyorsa teknik bir arıza olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.
Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu Mikrofiber fırçaların etrafına dolanmış kıllar veya başka engeller olabilir Mikrofiber fırçalarda engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın (bkz. resim c) 1. Lütfen cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Fırçaların çıkarılması zorsa kilitlerini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz. 2. Döner fırçanın etrafına dolanan kılları ve ipleri kesmek için birbirine dolanmış kılları veya diğer engelleri elinizle çıkarın veya bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin.
Not: Lütfen AUTOCLEAN ve Saklama istasyonunun düz bir yüzeye yerleştirildiğinden ve AquaSpin başlığının tepsinin ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz hala ses çıkarıyorsa teknik bir arıza ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.
Philips AquaTrio (Pro) Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunun çözümü aşağıda açıklanmıştır.
Güçlü AquaTrio (Pro) motoru açıktır Philips AquaTrio (Pro) Elektrikli Süpürgenizde çok güçlü bir motor bulunur ve bu da diğer elektrikli süpürgelerden daha yüksek ses çıkarmasına neden olur.
Başlığa bir nesne sıkışmıştır Elektrikli süpürgeniz bir nesneyi (ör. küçük bir taş) çekmiş ve taş, başlıkta sıkışmış olabilir. Bu, tıkırtı sesinin çıkmasına neden olur. Başlığın kapağını açın ve başlığa sıkışan nesneyi çıkarın.
Fırçalar eskimiştir AquaTrio (Pro) fırçalarınız eskidiğinde süpürgeniz normalden daha yüksek sesler çıkarabilir. Bu durumda fırçaları değiştirin. Not: AquaTrio'nun (Pro) fırçaları 6 ayda bir değiştirilmelidir.
Teknik bir arıza vardır Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz hala ses çıkarıyorsa teknik bir arıza ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XW7110/01 , XW9383/01 .