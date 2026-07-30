Philips Destek
Sonicare diş fırçamın fırça başlığı düşüyor
Fırça başlığınız diş fırçanızdan düşüyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Fırça başlığı, diş fırçanızın gövdesinden düşüyorsa fırça başlığının doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Fırça başlığını, fırça kılları diş fırçanızın üzerindeki düğmelerle aynı yöne bakacak şekilde tutun.
- Fırça başlığını, hafif bir klik sesi duyana kadar diş fırçasına sıkıca bastırın.
Fırça başlığı ile diş fırçasının gövdesi arasında küçük bir boşluk kalması normal ve gereklidir. Fırça başlığı, doğru miktarda titreşim oluşturmak üzere hareket edebilmelidir.
Fırça başlığının alt kısmında ve metal milin etrafındaki alanda kalıntı bulunmadığından emin olun. Ilık su veya yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz.
Orijinal Philips fırça başlıkları kullanmanızı öneririz. Sahte fırça başlıkları uymayabilir ve düşebilir.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanızın içi hasar görmüş olabilir. Diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX6870/47 , HX9379/89 , HX9396/89 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›