Sonicare diş fırçamın fırça başlığı düşüyor

Fırça başlığı, diş fırçanızın gövdesinden düşüyorsa fırça başlığının doğru şekilde takıldığından emin olun.

Fırça başlığını, fırça kılları diş fırçanızın üzerindeki düğmelerle aynı yöne bakacak şekilde tutun. Fırça başlığını, hafif bir klik sesi duyana kadar diş fırçasına sıkıca bastırın.

Fırça başlığı ile diş fırçasının gövdesi arasında küçük bir boşluk kalması normal ve gereklidir. Fırça başlığı, doğru miktarda titreşim oluşturmak üzere hareket edebilmelidir.