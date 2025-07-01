Sonicare diş fırçam kendiliğinden kapanıyor

Diş fırçanız kendiliğinden kapanıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Seçili fırçalama modu fırçalama süresini tanımlar. Diş fırçanız, önerilen süre sona erdiğinde otomatik olarak kapanır. Fırçalama modunu değiştirmenizi öneririz. Fırçalama modu süreleri 20 saniye ile 3,5 dakika arasında değişir.
BrushPacer fırçalama süresini altıya böler. Fırçalama sırasında bir sonraki alana ne zaman geçilmesi gerektiğini belirtmek için fırça, kısa süreliğine titremeyi durdurur. Diş fırçası, fırçalama süresinin sonunda otomatik olarak durur.
Diş fırçanız, fırçalama sırasında uyguladığınız basıncı ölçer. Çok sert bastırırsanız fırça, çok fazla basınç uyguladığınızı belirtmek için kısa süreliğine durur.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanızın içi hasar görmüş olabilir. Diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:HX9911/88 , HX9911/84 , HX6870/47 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›