Sonicare diş fırçam kendiliğinden kapanıyor

BrushPacer fırçalama süresini altıya böler. Fırçalama sırasında bir sonraki alana ne zaman geçilmesi gerektiğini belirtmek için fırça, kısa süreliğine titremeyi durdurur. Diş fırçası, fırçalama süresinin sonunda otomatik olarak durur.