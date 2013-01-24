  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    Tam olarak ihtiyacınız olan desteği alın
    Ürününüz için özel bir çözüm mü arıyorsunuz?
    Modelinizi burada bulun

    Philips SpeedPro (Max) cihazımın haznesini açamıyorum

    Philips SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açamıyorsanız bu sorunun basit bir çözümü olabilir. Sorunu nasıl çözeceğinizi buradan keşfedin.

    Hazneyi açma adımları düzgün bir şekilde uygulanmamıştır

    SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
    1. SpeedPro (Max) cihazınızın üzerindeki ayırma düğmesine basarak toz bölmesinin kilidini açın. Toz bölmesini çıkarın
    2. Toz bölmesi kapağını açın
    3. İçindekileri çöpe boşaltın
    4. Toz bölmesi kapağını geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde kapanmış demektir (bkz. görüntü 4)
    5. Toz bölmesini geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde yerine yerleştirilmiş demektir.
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürgenizin hazne kapağını açma

    Sorun giderme

    Cihaz (3)
    Diğer hatalar (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Sıkça Sorulan Sorular
    Şartlar ve koşullar
    İadeler
    Sipariş Takibi