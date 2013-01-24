Philips SpeedPro (Max) cihazımın haznesini açamıyorum
Philips SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açamıyorsanız bu sorunun basit bir çözümü olabilir. Sorunu nasıl çözeceğinizi buradan keşfedin.
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Hazneyi açma adımları düzgün bir şekilde uygulanmamıştır
- SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
- SpeedPro (Max) cihazınızın üzerindeki ayırma düğmesine basarak toz bölmesinin kilidini açın. Toz bölmesini çıkarın
- Toz bölmesi kapağını açın
- İçindekileri çöpe boşaltın
- Toz bölmesi kapağını geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde kapanmış demektir (bkz. görüntü 4)
- Toz bölmesini geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde yerine yerleştirilmiş demektir.