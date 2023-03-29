Philips Destek
Philips Hava Temizleme Cihazımın filtre değişim göstergesi açık kalıyor
Philips Hava Temizleme Cihazınızdaki filtre değiştirme göstergesinde veya ışığında bir değişiklik olmuyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğinizi aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Filtreyi değiştirdikten sonra filtre ömrünü manuel olarak sıfırlamanız gerekir. Sıfırlanmazsa filtre değiştirme göstergesi açık kalır.
Bu sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
- Hava temizleme cihazınızı prize takın
- Power düğmesine basın
- Reset düğmesini üç saniye basılı tutun
Adımlar yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: AC2220/10, AC3420/10, AC0850/11. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›