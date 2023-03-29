Philips Destek Philips Hava Temizleme Cihazımın filtre değişim göstergesi açık kalıyor

Philips Hava Temizleme Cihazınızdaki filtre değiştirme göstergesinde veya ışığında bir değişiklik olmuyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğinizi aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Filtre sayacı sıfırlanmamıştır Filtreyi değiştirdikten sonra filtre ömrünü manuel olarak sıfırlamanız gerekir. Sıfırlanmazsa filtre değiştirme göstergesi açık kalır.



Bu sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın: Hava temizleme cihazınızı prize takın Power düğmesine basın Reset düğmesini üç saniye basılı tutun

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