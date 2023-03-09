Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Bakım Setiniz veya Saç Kesme Makineniz tuhaf bir ses çıkarıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları, bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Aşağıdaki adımları, listelenen sırada uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansını etkileyebilir.
Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlemeye uygun mu olduğunu belirleyin.
Yıkanabilir bakım setleri Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarıp altındaki alanı suyla temizleyin. Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Aparatları bakım setine tekrar takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.
Yıkanmayan bakım setleri Bu cihazlarda üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi yer alır. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda, altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizleyin.
Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri Bazı Philips Düzeltici modelleri yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun. Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
Bakım setinizin parçaları düzgün bir şekilde takılmamış ve bu nedenle cihazınız garip bir ses çıkarıyor olabilir. Kullandığınız düzeltme veya kesme başlıklarını çıkarıp tekrar takın. Kullanıcı kılavuzunda belirtilen talimatları uygulayın.
Bakım setinizi altı haftada bir yağlamanızı öneririz. Bakım setinizin kesme ünitesinin dişli kısmına birkaç damla yağ dökebilirsiniz. Ambalajın içinde bulunan yağı veya diğer dikiş makinesi yağlarını kullanabilirsiniz.
Bakım setinizin şarjı azalıyorsa sesi size garip gelebilir. Kullanmaya devam etmeden önce lütfen cihazınızı tamamen şarj edin. Bakım setiniz tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Pilleri değiştirirken kullanım kılavuzunda belirtilen cihaza uygun pilleri kullandığınızdan emin olun. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri takarken + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Yukarıdaki öneri sorununuzu gidermediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa Bakım Setinizin veya Saç Kesme Makinenizin içi hasar görmüş olabilir. Bakım Setiniz veya Saç Kesme Makineniz için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:MG7935/15, BT3617/15, MG7940/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›