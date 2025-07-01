Sonicare diş fırçamın titreşimi fazla güçlü

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.
Sonicare diş fırçaları, dişlerinizi temizlemek için güçlü titreşimler kullanır. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise titreşimlere alışmanız biraz zaman alabilir. Aşağıdaki ipuçlarından bazılarını deneyin!
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›