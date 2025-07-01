Philips Destek Sonicare diş fırçamın titreşimi fazla güçlü

Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.



Sonicare diş fırçaları, dişlerinizi temizlemek için güçlü titreşimler kullanır. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise titreşimlere alışmanız biraz zaman alabilir. Aşağıdaki ipuçlarından bazılarını deneyin!

1. Yoğunluk seviyesini azaltın 3000 - 4000 Serisi, ProtectiveClean 4100 - 4300, 5500 Serisi: Diş fırçasını açmak için güç düğmesine bir kez basıp ardından yoğunluğu değiştirmek için 2 saniye içinde bu düğmeye ikinci kez basarak düşük ve yüksek yoğunluk arasında seçim yapın. Diş fırçanızı ilk kez kullandığınızda varsayılan yoğunluk düşük olarak ayarlanır. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, 6100 - 6700 Serisi: Akıllı fırça başlığı, gövdeye takıldığında otomatik olarak önerilen yoğunluğu seçer. Farklı bir yoğunluk ile değiştirmek isterseniz dişlerinizi fırçalarken mod/yoğunluk düğmesine basabilirsiniz. Gövde kapatılırsa veya duraklatılırsa yoğunluk değiştirilemez. Sahip olduğunuz diş fırçasının modeline bağlı olarak yoğunluk seviyenizi ayarlayabilirsiniz. EasyStart'ın açık olup olmadığını kontrol edin Diş fırçanız EasyStart özelliğiyle birlikte geliyorsa EasyStart'ın varsayılan olarak açık olduğunu unutmayın. EasyStart, ilk 14 fırçalamada titreşim seviyesini yavaşça artırır. Fırçalama döngüsünün başlangıcında titreşimin daha düşük, sonunda ise daha güçlü olduğunu hissedebilirsiniz.

EasyStart özelliğini şu şekilde kapatabilirsiniz: Diş fırçasını şarj cihazına yerleştirin. Diş fırçası şarj cihazındayken 3 saniye sonra tek bir bip sesi duyana kadar güç açma/kapatma düğmesini basılı tutun. Açma/kapatma düğmesini bırakın. Hala diş fırçanızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?

Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanız dahili olarak hasar görmüş olabilir. .



Hala diş fırçanızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanız dahili olarak hasar görmüş olabilir. Buraya tıklayarak diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz