Philips Sonicare diş fırçamın titreşimi çok güçlü

Philips Sonicare Diş Fırçanızın titreşiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız yoğunluk ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıda ayarı nasıl değiştireceğinizle ilgili ipuçları ve daha fazla bilgi bulabilirsiniz.