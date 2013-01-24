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    Philips Sonicare diş fırçamın titreşimi çok güçlü

    Philips Sonicare Diş Fırçanızın titreşiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız yoğunluk ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıda ayarı nasıl değiştireceğinizle ilgili ipuçları ve daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

    İlk kullanım

    Sonicare diş fırçanızı ilk kez kullanıyorsanız elektrikli olmayan bir diş fırçasına kıyasla daha fazla titreşim hissetmeniz normaldir.

    EasyStart ayarını etkinleştirmenizi öneririz. Bu özellik, elektrikli fırçalamaya alışmanıza yardımcı olmak için ilk 14 fırçalama sırasında gücü yavaşça artırır. 

    EasyStart özelliğini etkinleştirmek için adım adım talimatların sunulduğu kullanıcı kılavuzuna göz atın.
     

    Yoğunluk ayarını değiştirin

    Philips Sonicare diş fırçanızda düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı titreşim yoğunluğu seviyesi bulunur. Ayarları değiştirmek için fırçalama sırasında mod/yoğunluk düğmesine basmanız yeterlidir. 
    1 çubuk  = düşük yoğunluk
    2 çubuk = orta yoğunluk
    3 çubuk = yüksek yoğunluk



    Bu çözümler sorunu çözmediyse lütfen daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.

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