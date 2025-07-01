Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor

Isıtma ünitesi, Airfryer cihazınızın üst kısmının içinde bulunur. Güçlü hava akımı nedeniyle ısıtma ünitesine hafif malzemeler (ekmek dilimi, sebze veya meyve parçacıkları gibi) girebilir. Lütfen cihaz soğuduktan sonra yiyecekleri ısıtma ünitesinden çıkarın.
Not: Hafif yiyecekler pişirirken duman oluşmasını önlemek için Airfryer modelinize göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
- Atıştırmalık kapağı
- Sıçramaya karşı korumalı kapak
- Delikli sepet
Bu çözümlerle sorun giderilmedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.