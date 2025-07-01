Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor

Önceki kullanımdan kalan yağ artıkları Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Bu durumda lütfen pişirme işlemini durdurun ve artıkları Airfryer'ınızdan dikkatli bir şekilde temizleyin. Bu durumun tekrar oluşmasını önlemek için lütfen her kullanımdan sonra Philips Airfryer'ınızın haznesini, sepetini ve ısıtma ünitesini iyice temizleyin.