Sonicare diş fırçam çok fazla ses çıkarıyor

Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir. Diş fırçanız yüksek bir ses çıkarıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları, bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Aşağıdaki adımları, listelenen sırada uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Alternatif olarak sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Sonicare diş fırçaları, dişlerinizi temizlemek için güçlü titreşimler kullanır. Ortaya çıkan ses, manuel bir diş fırçasına göre daha yüksektir. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise elektrikli diş fırçalamaya alışmanız biraz zaman alabilir.
Diş fırçanızı, fırça başlığı olmadan açarsanız fırça daha fazla ses çıkarır. Diş fırçanıza daima fırça başlığının takılı olduğundan emin olun.
Diş fırçanız anormal derecede yüksek bir ses çıkarıyorsa bunun nedeni fırça başlığının gevşek olması olabilir. Fırça başlığının gövdeye sıkıca yerleştirildiğinden ve gevşek olmadığından emin olun. Titreşim için gövde ve fırça başlığı arasında küçük bir boşluk kalması gerekir.
Fırça başlığınızın aşındığı anlamına da gelebilir. Fırça başlığınızı üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Çevrimiçi mağazamızdan yeni bir fırça başlığı satın alabilirsiniz.