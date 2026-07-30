Philips Destek Sonicare diş fırçam çok fazla ses çıkarıyor

Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın . Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.

Diş fırçanız yüksek bir ses çıkarıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları, bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.



Aşağıdaki adımları, listelenen sırada uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Alternatif olarak sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

1. Elektrikli diş fırçasına alışmak. Sonicare diş fırçaları, dişlerinizi temizlemek için güçlü titreşimler kullanır. Ortaya çıkan ses, manuel bir diş fırçasına göre daha yüksektir. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise elektrikli diş fırçalamaya alışmanız biraz zaman alabilir.



2. Diş fırçanıza fırça başlığı takmak. Diş fırçanızı, fırça başlığı olmadan açarsanız fırça daha fazla ses çıkarır. Diş fırçanıza daima fırça başlığının takılı olduğundan emin olun.



3. Fırça başlığını doğru şekilde yerleştirin. Diş fırçanız anormal derecede yüksek bir ses çıkarıyorsa bunun nedeni fırça başlığının gevşek olması olabilir. Fırça başlığının gövdeye sıkıca yerleştirildiğinden ve gevşek olmadığından emin olun. Titreşim için gövde ve fırça başlığı arasında küçük bir boşluk kalması gerekir.

4. Fırça başlığını değiştirmek. Fırça başlığınızın aşındığı anlamına da gelebilir. Fırça başlığınızı üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Çevrimiçi mağazamızdan yeni bir fırça başlığı satın alabilirsiniz. 5. Gürültünün nereden geldiğini belirlemek. Şu adımları deneyin:

1. Adım: Fırça başlığını gövdeden çıkarın.

2. Adım: Diş fırçanızı açın.



Diş fırçanız hala yüksek veya anormal bir ses çıkarıyor mu? Evet: Diş fırçanız bozuk. Çevrimiçi onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.

Hayır: Ses kesildiyse fırça başlığınız arızalıdır veya aşınmıştır. Fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Diş fırçanızla ilgili hala sorun mu yaşıyorsunuz? Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanızın içi hasar görmüş olabilir. Diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.