Philips Sonicare diş fırçam gürültü çıkarıyor

Philips Sonicare Diş Fırçaları, dakikada 62.000'e kadar fırça darbesi üreten güçlü titreşimler kullanır. Ortaya çıkan ses, titreşimsiz bir manuel diş fırçasına göre daha yüksektir. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise elektrikli fırçalamaya alışmanız biraz zaman alabilir.



Gürültü seviyesini anormal bulursanız sorun giderme önerimizi deneyin veya bu sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

