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Philips Destek

Philips Bikini Bölgesi Düzelticim tüylerimi çekiyor

Philips Bikini Bölgesi Düzelticiniz düzeltme sırasında tüylerinizi çekiyorsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki ipuçlarımızı deneyin

 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRT382/60, HP6390/10, HP6371/00.

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