Philips Bikini Bölgesi Düzelticim tüylerimi çekiyor
Philips Bikini Bölgesi Düzelticiniz düzeltme sırasında tüylerinizi çekiyorsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki ipuçlarımızı deneyin
Düzelticinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Cihaza tüyler veya kalıntılar sıkışarak performansı etkileyebilir.
Pil azaldığında cihaz birkaç tüyü çekebilir. Bu durumda pili değiştirin.
Düzelticinizle birlikte kullandığınız kesici elemanın veya düzeltme tarağının gövdeye doğru şekilde takılması çok önemlidir. Aparatlar doğru şekilde takılmamışsa düzeltici çalışmayabilir veya istenilen sonuçları sağlamayabilir.
En iyi düzeltme deneyimi için düzelticinin cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun ve sürekli olarak nazikçe hareket ettirin.
Tüylerin dik durması ve tüylere kolayca ulaşılabilmesi için serbest olan elinizle cildinizi gerin.
En iyi sonuçları elde etmek için saçınızı uzama yönünün tersine doğru düzelttiğinizden emin olun.
Düzeltme başlığının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı olması durumunda yeni bir Philips düzeltme başlığıyla değiştirin.
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Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BRT382/60, HP6390/10, HP6371/00.