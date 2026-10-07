Philips Epilatörüm tüyleri düzgün şekilde almıyor

Philips epilatörünüz vücut tüylerinizi tamamen almıyorsa cihazınızın performansını artırmak için ipuçlarımızı uygulayın veya epilatörünüzü nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Epilasyon için en uygun tüy uzunluğu 3 - 4 mm'dir. Tüyleriniz bundan daha uzunsa epilatörünüzün düzeltme aparatını kullanarak tüylerinizi kısaltın. Epilatörünüz bir düzeltme tarağıyla birlikte gelmediyse tüylerinizi tıraş edin ve 7 gün boyunca tüylerin epilasyona yetecek kadar uzamasını bekleyin.
Epilasyon yaparken cildi gerin ve epilasyon başlığını yavaşça cildinizin üzerinde hareket ettirerek disklerin tüyleri yakalayabilmesini sağlayın. En iyi sonuçları elde etmek için başlığı cildinize tam olarak temas ettirirken cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin.
Epilatörünüzün tüyleri düzgün bir şekilde alabilmesi için doğru açıda tutulması önemlidir.
Kablolu epilatörlerimizin en iyi kullanım şekli, epilatörü cildinize 90° açı yapacak şekilde dik tutmaktır. Kablosuz epilatörlerde cihazı 75° açı yapacak şekilde eğimli tutmak daha iyi sonuçlar sağlar. Daha ayrıntılı kullanım talimatları için lütfen epilatör modelinizin kullanım kılavuzuna bakın.
Epilasyon sırasında disklerin tüyleri yakalamasını sağlamak için epilasyon başlığını cildiniz üzerinde yavaşça hareket ettirin. En iyi sonucu almak için cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin ve başlığın ciltle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
Epilatörünüzü kullanmadan önce temiz olduğundan emin olmak için başlığını daima kontrol edin. Epilatörün epilasyon disklerinde sıkışmış bir miktar tüy veya kir görürseniz epilatörü kullanmadan önce bunları çıkarıp başlığı yıkayın. Ayrıca epilasyondan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Yukarıdaki ipuçlarını denediyseniz ve Philips epilatörünüzün sonuçlarından hala memnun değilseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BRE229/00, BRE708/05, BRE709/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›