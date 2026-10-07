Philips Epilatörüm tüyleri düzgün şekilde almıyor

Epilatörünüzün tüyleri düzgün bir şekilde alabilmesi için doğru açıda tutulması önemlidir.



Kablolu epilatörlerimizin en iyi kullanım şekli, epilatörü cildinize 90° açı yapacak şekilde dik tutmaktır. Kablosuz epilatörlerde cihazı 75° açı yapacak şekilde eğimli tutmak daha iyi sonuçlar sağlar. Daha ayrıntılı kullanım talimatları için lütfen epilatör modelinizin kullanım kılavuzuna bakın.



Epilasyon sırasında disklerin tüyleri yakalamasını sağlamak için epilasyon başlığını cildiniz üzerinde yavaşça hareket ettirin. En iyi sonucu almak için cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin ve başlığın ciltle tam olarak temas ettiğinden emin olun.