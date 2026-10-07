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Philips Destek

Philips Epilatörüm tüyleri düzgün şekilde almıyor

Philips epilatörünüz vücut tüylerinizi tamamen almıyorsa cihazınızın performansını artırmak için ipuçlarımızı uygulayın veya epilatörünüzü nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE229/00, BRE708/05, BRE709/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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