Philips Epilatörüm şarj olmuyor

Bazı Philips epilatörler sadece prize takılıyken çalışır, bazıları ise kablosuz çalışır ve kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Sahip olduğunuz modeli öğrenmek için ambalaja veya kullanım kılavuzuna bakın.

Epilatörünüz kablolu ise epilatörünüzü elektrik prizine takın ve tekrar çalıştırmayı deneyin.