Philips Epilatörümü kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor

Vücudunuzda tıraş folyosu kullanımının ne kadar güvenli olduğunu merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.



Tıraş folyolu tüm Philips ürünleri cilt dostudur. Philips dermatoloji alanında otorite değildir ve cilt, saç ve tırnak hakkında özel kullanım tavsiyeleri veremez.



Tıraş folyosuyla gelen Philips ürünlerini kullanmadan önce, tıraş folyosunun hala sağlam olup olmadığını görmek için bakım cihazını görsel olarak kontrol etmek iyi bir uygulamadır. Hasar görmüş folyoları derhal web mağazamızdan veya bölgenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nden değiştirin.



Tıraş folyosunu koltuk altı, kol, bacaklar ve kasık bölgesi gibi boynun altındaki vücut bölgelerinizde bulunan tüyleri düzeltmek ve tıraş etmek için kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonuçları alamayacağınız ve cildiniz hasar görebileceği için yüzünüzde veya başınızda kullanmanızı önermiyoruz.



Bazı ürünler, bikini veya kasık bölgeniz gibi hassas bölgelerde kullanılmak üzere ek aparatlarla birlikte gelir. Bu aparatların kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı kılavuzunuza bakabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Hala tıraş folyolu Philips cihazlarının kullanımıyla ilgili sorularınız varsa cildinizin bu tür bakım cihazlarına uygun olup olmadığını öğrenmek için lütfen doktorunuza veya sağlık hizmetleri profesyonelinize muayene olun.