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Philips Epilatörümü kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor

Epilasyon işlemi tüyleri kökünden alır. Philips epilatörünüzü kullandıktan sonra kaşıntı, kızarıklık veya gerginlik gibi bazı etkiler görmeniz, özellikle de hassas bir cildiniz varsa normaldir. Ayrıca cildinizde hafif bir şişkinlik olabilir veya yanma hissi yaşayabilirsiniz. Bu durum zamanla geçer ve endişelenmenize gerek yoktur.

Bu yan etkilerin önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarımızı deneyin veya epilatörünüzü kuru ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin. Cildinizdeki tahriş 3 günden uzun sürerse lütfen doktorunuza danışın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE229/00, BRE228/05, BRE720/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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