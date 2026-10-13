Philips Epilatörümü kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Epilasyon işlemi tüyleri kökünden alır. Philips epilatörünüzü kullandıktan sonra kaşıntı, kızarıklık veya gerginlik gibi bazı etkiler görmeniz, özellikle de hassas bir cildiniz varsa normaldir. Ayrıca cildinizde hafif bir şişkinlik olabilir veya yanma hissi yaşayabilirsiniz. Bu durum zamanla geçer ve endişelenmenize gerek yoktur.
Bu yan etkilerin önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarımızı deneyin veya epilatörünüzü kuru ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin. Cildinizdeki tahriş 3 günden uzun sürerse lütfen doktorunuza danışın.
Cildinize uygulamaya alışması için zaman tanıyın. Cildinizin gece boyunca dinlenebilmesi için yatmadan önce epilasyon yapmayı deneyin.
Aynı bölgeye fazla uygulama yapmaktan kaçının. Aynı bölgeye tek seferde tekrar tekrar epilasyon yapmayın.
Islak kullanımdan sonra cildinizi ovmak yerine kurulayın.
Kullanım sonrası bakım için alkolsüz aloe veralı bir krem veya losyon uygulayın. Soğutma özellikleri olduğundan güneş sonrası krem de kullanabilirsiniz. Koltuk altlarınızda alkolsüz deodorant kullanabilirsiniz.
Her zaman kullanımdan önce epilatörünüzün başlığını kontrol ederek temiz olduğundan emin olun. Temiz değilse musluk suyunun altında temizleyin.
Epilasyon disklerini temizlemek için el sabunu kullanabilirsiniz. Sonrasında suyla iyice duruladığınızdan emin olun.
Epilasyon başlığını cihazın gövde kısmına takmadan önce tamamen kurutun. Epilatör modelinizle ilgili ayrıntılı temizleme talimatları için kullanım kılavuzunuza başvurun.
Ayrıca epilasyondan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Ürünlerimiz cilt dostudur. Kesme ünitesinin ve özellikle tıraş folyosunun hala sağlam olup olmadığını görmek için vücut bakım ürünlerini görsel olarak kontrol etmek iyi bir uygulamadır.
Philips olarak dermatoloji alanında bir otorite değiliz ve özel kullanım konusunda tavsiye veremeyiz. Şüpheye düştüğünüz durumlarda, cildinizin durumunu gerçek hayatta değerlendirebilecek olan doktorunuza danışmanız daha doğrudur.
Epilasyon işlemini temiz ciltte yapmanızı öneririz. Epilasyondan önce duş alın. Epilasyon sırasında cildinizin tamamen kuru veya tamamen ıslak olduğundan emin olun.
Epilasyonun bir yan etkisi olarak deri altında uzayan tüylerle karşılaşabilirsiniz. Bunu önlemek için epilasyondan bir gün önce bir peeling losyonu ve epilatörünüzle birlikte verilen naylon peeling eldivenini (veya sert bir süngeri) kullanarak cildinizdeki ölü deriyi temizleyin. Bu uygulama, tüy foliküllerinin çevresindeki ölü deriyi temizler ve tüylerin alınmasını kolaylaştırır.
Epilatörünüzle birlikte bir vücut peeling aparatı verildiyse bu aparatı da kullanabilirsiniz.
Cildinizdeki tüylerin düzgün ve en az acıyla alınması için doğru epilasyon tekniğinin kullanılması önemlidir. Epilasyon sırasında disklerin tüyleri yakalamasını sağlamak için epilasyon başlığını cildiniz üzerinde yavaşça hareket ettirin. En iyi sonucu almak için cihazı tüylerin uzama yönünün tersine hareket ettirin ve başlığın cildinizle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
Boştaki elinizle cildinizi germeyi deneyin veya epilatörünüzle birlikte verilen cilt germe (verimlilik başlığı) aparatını kullanın. Cildiniz ne kadar gergin olursa epilatörün tüyleri çekmesi o kadar kolay olur.
Ürünü cildinize çok fazla bastırırsanız cihazın dahili koruma sistemi devreye girebilir. Yoğun basınç uygulamak ciltte tahrişe, cihazın ısınmasına veya kapanmasına neden olabilir. Cihazı cildinize çok fazla bastırmayın; hafif bir baskı uygulamanız yeterlidir.
Epilasyon yaparken cildi gerin ve epilasyon başlığını yavaşça cildinizin üzerinde hareket ettirerek disklerin tüyleri yakalayabilmesini sağlayın. En iyi sonuçları elde etmek için başlığı cildinize tam olarak temas ettirirken cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin.
Epilatör başlığının temizliğini ve hasarlı olup olmadığını her zaman kontrol edin. Pilin şarj edildiğinden emin olun. Epilatörünüzü ıslak ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Philips epilatör; bikini bölgesi, bacaklar, koltuk altları ve diz ile ayak bileği gibi ulaşılması zor bölgelerdeki tüylerin kökünden alınması için tasarlanmıştır. Epilatörü bikini bölgeniz gibi bölgelerde epilasyon yapmak için kullanabilirsiniz. Epilasyon, hassas bölgeler için uygun değildir (dudakların dış ve iç kısmı), tıraş başlığını veya düzelticiyi sadece birlikte verilen tarakla kullanmanızı öneririz. Epilatörünüzün güvenli kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun.
Ürünü, yüzünüzün alt kısmına (çene, yanaklar ve dudağınızın üst kısmı) epilasyon yapmak için de kullanabilirsiniz. Bazı modeller, kaşlarınız arasındaki bölgeye epilasyon yapmak için de kullanılabilir. Epilatörü, yalnızca bu alana kolay bir şekilde sığıyorsa veya hassas bölge aparatı varsa bu bölgelerde kullanın. Aksi takdirde çok fazla tüy alabilirsiniz.
Vücudunuzda tıraş folyosu kullanımının ne kadar güvenli olduğunu merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
Tıraş folyolu tüm Philips ürünleri cilt dostudur. Philips dermatoloji alanında otorite değildir ve cilt, saç ve tırnak hakkında özel kullanım tavsiyeleri veremez.
Tıraş folyosuyla gelen Philips ürünlerini kullanmadan önce, tıraş folyosunun hala sağlam olup olmadığını görmek için bakım cihazını görsel olarak kontrol etmek iyi bir uygulamadır. Hasar görmüş folyoları derhal web mağazamızdan veya bölgenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nden değiştirin.
Tıraş folyosunu koltuk altı, kol, bacaklar ve kasık bölgesi gibi boynun altındaki vücut bölgelerinizde bulunan tüyleri düzeltmek ve tıraş etmek için kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonuçları alamayacağınız ve cildiniz hasar görebileceği için yüzünüzde veya başınızda kullanmanızı önermiyoruz.
Bazı ürünler, bikini veya kasık bölgeniz gibi hassas bölgelerde kullanılmak üzere ek aparatlarla birlikte gelir. Bu aparatların kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı kılavuzunuza bakabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Hala tıraş folyolu Philips cihazlarının kullanımıyla ilgili sorularınız varsa cildinizin bu tür bakım cihazlarına uygun olup olmadığını öğrenmek için lütfen doktorunuza veya sağlık hizmetleri profesyonelinize muayene olun.
Yukarıdaki ipuçlarını denediyseniz ve Philips epilatörünüzün sonuçlarından hala memnun değilseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE229/00, BRE228/05, BRE720/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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