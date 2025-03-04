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Philips Tıraş Makinem su sızdırıyor

Temizlik veya ıslak tıraş sonrasında Philips tıraş makinenizden az miktarda su sızması olağan dışı bir durum değildir*.

Tıraş makinenizin pili ve elektronik bileşenleri su geçirmez bir iç gövde içinde yer alır. Bu, rutin kullanım sırasında tıraş makinesi sapının içine girmiş olabilecek tüm suya karşı korundukları anlamına gelir.

*Not: Bu bilgiler yalnızca yıkanabilir veya duşta kullanılabilir tıraş makineleri için geçerlidir. Tıraş makineniz su geçirmez değilse her zaman kuru olduğundan emin olun. Tıraş makinenizin su geçirmez olup olmadığını öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna (çevrimiçi olarak da mevcuttur) bakın. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: S591/05 , S1885/00 , X9002/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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