Demleme grubunu Philips Espresso Makineme takamıyorum

Demleme grubunu takabilmek için demleme grubunun boş konuma doğru bir şekilde getirildiğini ve makinenin hazır olduğunu kontrol edin.

Demleme grubunun yanındaki sarı silindirin üzerindeki ok işareti, siyah ok ve "N." ile aynı hizada olduğunda demleme grubu boş konumdadır. Ayrıca yan taraftaki sarı kancanın dik konumda olması gerekir (referans için resme bakın veya videoyu izleyin).



Demleme grubunu makineye yerleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin

:1. Demleme grubunu takmadan servis kapağını kapatın. Diğer tüm parçaları makineye geri yerleştirin (damlama tepsisi/atık kahve haznesi ve su haznesi).

2. Makineyi kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. Makineden gelen tüm sesler kesilene kadar bekleyin (bu 15-20 saniye kadar sürebilir).

3. Makineyi tekrar açmak için açma/kapama düğmesine basın. Makineden gelen sesler durana kadar herhangi bir işlem yapmayın. Makine kullanıma hazır olmadan önce servis kapağını açarsanız ya da damlama tepsisini/su haznesini çıkarırsanız makinedeki dişli, demleme grubunu yerleştirmek için yanlış konumda kalabilir.

4. Takmadan önce demleme grubunu boş konuma getirin. Demleme grubunu boş konuma getirmek üzere öncelikle kolu demleme grubunun tabanıyla temas edecek şekilde aşağı doğru itin (bkz. resim 1), ardından sarı kancanın en üst konumda olup olmadığını kontrol edin (bkz. resim 2)

5. Servis kapağını açın ve demleme grubunu yerine kilitlenene kadar kılavuz raylar boyunca makinenin içine doğru kaydırın.

6. Servis kapağını kapatın ve makineyi kapatıp tekrar açın.



Lütfen dikkat: Talimatlar, espresso makinenizin modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.

