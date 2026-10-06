Philips Espresso Makinemdeki hazneden su akışı sağlanmıyor
Sıkışan hava, Philips Espresso Makinenizdeki su girişini engelleyebilir ve bu, su haznesinden su çekilmemesinin nedenlerinden biri olabilir. Olası tüm nedenleri ve sorunun nasıl çözüleceğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Su haznesi tam veya doğru olarak yerleştirilmediğinde espresso makineniz hazneden su çekmez. • Su haznesi makinenin ön kısmında olan espresso makineleri için su haznesini tamamen arkaya iterek yerine iyice oturduğundan emin olun. • Su haznesi makinenin üstünde olan espresso makineleri için su haznesinin altındaki alanda kir, parçacık veya kahve çekirdeği bulunmadığından emin olun.
Sıkışan hava su girişini engelliyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 1. Espresso makinenizi kapatın 2. Su haznesini boşaltın ve AquaClean filtresini (veya makinenizin kullandığı diğer su filtresini) çıkarın 3. Su haznesini suyla doldurun ve tekrar yerine yerleştirin 4. Makineyi yeniden açın. Makine ısındığında sıcak suyu seçin ve 2-3 fincan sıcak su doldurun
Bir AquaClean su filtresi kullanıyorsanız filtrenin hazır olduğundan ve kullanım için doğru şekilde takıldığından emin olmak üzere bu ek adımları izleyin: 1. AquaClean su filtresini 5 saniye boyunca sallayın 2. Hava kabarcığı çıkışı durana kadar filtreyi ters şekilde su dolu bir kapta/kasede tutun 3. Filtreyi su haznesine geri takın ve su haznesini suyla doldurun 4. Makineyi yeniden çalıştırın, kapatın ve tekrar açın 5. Sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su akıtın
Not: AquaClean filtresini üç aydan uzun süredir kullanıyorsanız lütfen filtreyi değiştirin. Filtre, bu süreden daha uzun kullanıldıysa tıkanmış olabilir.
Bu olasılık yalnızca Panarello veya klasik süt köpürtücüsü olan Philips Espresso Makineleri için geçerlidir. Sıcak su musluğunun tıkalı olup olmadığını anlamak için Panarello/klasik süt köpürtücünün dış kısmını çıkarın ve musluğun kireçle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin (bu durumda musluğun içinde veya çevresinde beyaz parçacıklar görürsünüz). Kireç birikimi olduğu durumlarda bunu kireç temizleme solüsyonu kullanarak giderebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen çözümler sorunu gidermezse lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:EP5544/50, EP5541/50, EP3343/50. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›