Philips Espresso Makinem sulu kahve hazırlıyor

Öğütücü ayarı daha ince çekime ayarlarken öğütücü yanlışlıkla devrilebilir ve bunun sonucunda iki öğütme taşı birbirine çok yaklaşabilir. Öğütme ayarı çok inceyse öğütülmüş kahve suyu çekemeyebilir.



Çözüm, kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütücü ayar düğmesini daha yüksek bir sayıya veya daha büyük bir kahve çekirdeğine çevirerek öğütme ayarını daha kalın olacak şekilde ayarlamaktır.

