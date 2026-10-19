Philips Espresso Makinem sulu kahve hazırlıyor

Philips Espresso Makinenizin hazırladığı kahveler suluysa bunun birçok nedeni olabilir. Lütfen aşağıdaki olası nedenleri ve çözümleri kontrol edin.
Espresso makinenizi ilk kez kullanıyorsanız sistem düzenlemeleri devam ettiği için ilk demlenen kahvelerin sulu olması normaldir. Makinenin öğütülmüş kahveden aroma çıkarma sürecini ve kahvenin yoğunluğunu optimize etmesi için birkaç bardak kahve hazırlayın.
Kirli demleme grubu filtreleri su akışını kötüleştirip kahve tadını etkileyebildiğinden demleme grubunu haftada bir kez durulayın. Aşağıdaki talimatları takip ederek veya destek videosunu izleyerek demleme grubunu temizleyin:
Makineyi kapatın, tamamen kapanana ve makineden gelen tüm sesler durana kadar bekleyin (bu yaklaşık 15-20 saniye sürer)
Servis kapağını açın ve demleme grubunu çıkarın
Demleme grubunu lavaboda ılık suyla iyice durulayın ve yeniden yerine yerleştirmeden önce kurumasını bekleyin
Öğütücü ayarı daha ince çekime ayarlarken öğütücü yanlışlıkla devrilebilir ve bunun sonucunda iki öğütme taşı birbirine çok yaklaşabilir. Öğütme ayarı çok inceyse öğütülmüş kahve suyu çekemeyebilir.
Çözüm, kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütücü ayar düğmesini daha yüksek bir sayıya veya daha büyük bir kahve çekirdeğine çevirerek öğütme ayarını daha kalın olacak şekilde ayarlamaktır.
Bardak hacmi, aroma ayarı ve öğütücü ayarı kahvenin sertliğini etkileyebilecek makine ayarlarıdır. Farklı ayarları denemenizi öneririz.
Örneğin sertliği artırmak için en yüksek aroma ayarını seçin, öğütücüyü daha ince bir öğütme ayarına getirin ve bardak hacmini orta olarak ayarlayın.
Kapağını açarak önceden öğütülmüş kahve hunisinin öğütülmüş kahve ile tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Önceden öğütülmüş kahve bölmesi tıkanmışsa aşağıdaki talimatları izleyerek bu tıkanıklığı giderebilirsiniz:
Makineyi KAPATIN ve tamamen kapanana kadar bekleyin
Demleme grubunu makineden çıkarın.
Önceden öğütülmüş kahve hunisinin kapağını açın ve kaşık sapını içine yerleştirin.
Tıkanıklığa neden olan öğütülmüş kahve taneleri giderilene kadar sapı yukarı ve aşağı hareket ettirin.
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Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:EP5544/50, EP5541/50, EP3343/50. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›