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Philips Destek

Philips Espresso Makinemde sızıntı var

Philips Espresso Makinenizde sızıntı fark ederseniz sorunu aşağıdaki nedenler ve çözümler yardımıyla gidermeye çalışın:

1.    Damlama tepsisine su sızdığını görüyor musunuz?
2.    Makinenin altında veya yan tarafında temiz su görüyor musunuz?
3.    Mutfak tezgahınızda veya makinenin altında kahverengi su lekeleri fark ediyor musunuz?
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: EP5544/50, EP5541/50, EP3343/50. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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