Philips Espresso Makinemde sızıntı var

Kahve musluğundan gelen durulama suyunun altına bir bardak koysanız bile su, her zaman damlama tepsisine akacaktır. Bunun nedeni, otomatik durulama veya kahve demleme sırasında makinenin içerideki durulama suyunu doğrudan damlama tepsisine boşaltmasıdır. Bölmenin dahili olarak durulanması, makinenin optimum performans göstermesini sağlar.



Otomatik durulama, makine açılıp kapatılırken, bir içecek demlendikten sonra veya süt köpürtücü kullanıldıktan sonra gerçekleştirilir.



Durulama suyu nedeniyle damlama tepsisinde her zaman bir miktar su olduğunu veya damlama tepsisinin beklenenden daha hızlı dolduğunu görebilirsiniz. Ancak bu, makinenin sızıntı yaptığını göstermez.



Lütfen dikkat: Damlama tepsisinin 2 bardak kahve hazırladıktan sonra veya gece boyunca dolması halinde daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

