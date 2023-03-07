Philips Espresso Makinemde bir hata kodu görüyorum

01 kodlu hatayı gördüğünüzde bu, espresso makinenizdeki kahve öğütücünün kahve hunisi tıkanması nedeniyle çalışmadığı anlamına gelir.

Sorunu çözmek için lütfen kahve hunisinin tıkanıklığını giderin (aşağıda açıklandığı gibi kahve kaşığı veya elektrikli süpürge ile):



1. Makineyi kapatın ve makine tamamen sessiz duruma gelene kadar bekleyin (makineden herhangi bir ses duymayana kadar). Bu yaklaşık 15 ila 20 saniye sürebilir

2. Servis kapağını açın ve demleme grubunu çıkarın

3. Önceden öğütülmüş kahve hunisinin kapağını açın ve kaşığın sapını huniye yerleştirin. Hunide önceden öğütülmüş kahve yoksa kaşığın sapını kahve hunisine aşağıdan yerleştirin.

4. Tıkanıklığa neden olan öğütülmüş kahve taneleri düşene kadar sapı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bir miktar kuvvet uygulamanız gerekebilir.

5. Düşen tüm öğütülmüş kahve taneciklerini gidermek için elektrikli süpürgeyle temizleyin

6. Ardından elektrikli süpürgenin ucunu kahve hunisinin çıkışına yerleştirin ve önceden öğütülmüş kahve hunisini elinizle kapatın. Alternatif olarak tam tersi şekilde elektrikli süpürgeyi üst kısma yerleştirin ve kahve hunisinin alt kısmını kapatın.

7. Demleme grubunu geri yerleştirin. Ardından makineyi çalıştırın ve bir espresso hazırlayın.

8. Espresso hazırladıktan sonra huninin içerisinde öğütülmüş kahve kalıp kalmadığını kontrol edin. İşlem başarısız olursa tıkanıklığı giderme prosedürünü tekrarlayın.

Kahve hunisinin tıkanmaması adına lütfen kahve çekirdeği haznesine su dökmeyin.