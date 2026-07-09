Philips Saç Şekillendiricim kendiliğinden kapanıyor

Philips Saç Kurutma Makinesi kullanım esnasında aniden çalışmayı durduruyorsa arkadaki ızgarasını kontrol ederek toz veya saçla tıkanmış olup olmadığına bakın. Bu durumda saç kurutma makinenizi, kullanım kılavuzunuzda yer alan talimatları izleyerek temizleyin.

Yukarıdaki seçenekleri denediyseniz ancak şekillendirme cihazınız kullanım esnasında kapanmaya devam ediyorsa lütfen daha fazla destek için bize ulaşın.