Philips Saç Şekillendiricim kendiliğinden kapanıyor

Philips Saç Kurutma Makinesi veya Düzleştirici kullanım esnasında kendiliğinden kapanıyorsa bu sorunu çözmek için sorun giderme önerimizi izleyin.
Saç şekillendirici modelinize bağlı olarak bir otomatik kapanma fonksiyonu olabilir. Bir dakika boyunca etkin olmadığında şekillendiriciniz otomatik olarak kapanır. Bu, güvenliğiniz içindir. Tek yapmanız gereken şekillendiriciyi tekrar açmak ve kullanmaya devam etmektir.
Bazı Philips Saç Şekillendiriciler aşırı ısındığında kapanır. Bu durumda, şekillendiriciyi kullanmayı bir süre bırakmanızı öneririz. Birkaç dakika geçip soğuduğunda şekillendiriciyi tekrar açabilirsiniz.
Philips Saç Kurutma Makinesi kullanım esnasında aniden çalışmayı durduruyorsa arkadaki ızgarasını kontrol ederek toz veya saçla tıkanmış olup olmadığına bakın. Bu durumda saç kurutma makinenizi, kullanım kılavuzunuzda yer alan talimatları izleyerek temizleyin. Yukarıdaki seçenekleri denediyseniz ancak şekillendirme cihazınız kullanım esnasında kapanmaya devam ediyorsa lütfen daha fazla destek için bize ulaşın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BHD350/10 , BHD340/10 , BHD300/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›