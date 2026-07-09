Philips Düzleştiricim saçımı düzleştirmiyor

Kalın bir saç tutamını düzleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu, düzleştirme işleminin kalitesini etkileyebileceğinden süreci birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.

Saçınızı en fazla 5-6 cm genişlikte tutamlara ayırarak düzleştirin.

Philips SenseIQ düzleştiriciyi kullanırken "Hızlı" modunu deneyebilir veya daha hızlı düzleştirme sonuçları için farklı bir manuel ayar seçebilirsiniz.