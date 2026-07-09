Philips Düzleştiricim saçımı düzleştirmiyor

Philips Saç Düzleştiricinizin sonuçlarından memnun değilseniz bu sorunu kendiniz çözmek için lütfen aşağıdaki sorun giderme önerimizi izleyin.
Kalın bir saç tutamını düzleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu, düzleştirme işleminin kalitesini etkileyebileceğinden süreci birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Saçınızı en fazla 5-6 cm genişlikte tutamlara ayırarak düzleştirin. Philips SenseIQ düzleştiriciyi kullanırken "Hızlı" modunu deneyebilir veya daha hızlı düzleştirme sonuçları için farklı bir manuel ayar seçebilirsiniz.
Saçınızı düzleştirmeden önce daima kurutun. Islak veya nemli saçın düzleştirilmesi hem saçınıza zarar verir hem de en iyi sonuçları almanızı engeller.
Saç düzleştiricinizden en iyi sonuçları almaya yönelik başka bir ipucu, yeterince basınç uygulamaktır. Saçınızın, düzleştiricinizin plakaları arasında iyice bastırıldığından emin olun.
Düzleştirme işlemi biraz sabır gerektirir. Saç düzleştiricinizi aşağı kaydırırken nazikçe ve yavaşça hareket ettirin. Philips Saç Düzleştiricinizin sonuçlarından hala memnun değilseniz daha fazla destek almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BHS520/00 , BHS732/00 , BHS830/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›