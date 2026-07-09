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Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor

Philips Saç Şekillendiricinizi kullanırken saçınızdan buhar çıktığını görürseniz veya saç şekillendiricinizde su kalıntısı birikmişse endişelenmeyin. Ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Aşağıda, bu durumun olası nedenlerine göz atabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BHS520/00 , BHS732/00 , BHS830/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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