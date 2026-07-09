Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor

Philips Saç Şekillendiricinizi kullanırken saçınızdan buhar çıktığını görürseniz veya saç şekillendiricinizde su kalıntısı birikmişse endişelenmeyin. Ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Aşağıda, bu durumun olası nedenlerine göz atabilirsiniz.
Islak saçta düzleştirme veya bukle yapmayı denediğinizde, saçınızdan çok fazla buhar çıktığını göreceksiniz. En iyi sonuçları almak için Philips Düzleştiricilerinizi ve Bukle Maşalarınızı kuru saçta kullanmanızı öneririz. Bu, saçınız için de daha sağlıklıdır.
Saçınıza şekil verebilmesi için saç şekillendiricinizin çok sıcak olması gerekir. Bu, saçınızdaki nemin buharlaşmasına neden olabilir. Ancak havadaki nem doğal bir şekilde, kaybedilen nemin yerini alır.
Saç şekillendiriciniz için her zaman önerilen sıcaklık ayarını kullanın.
Nemin bir kısmı buhara dönüşürken bir kısmı da cihazın üzerinde su kalıntısına dönüşebilir. Bu kalıntı, bir süre sonra kendiliğinden kaybolur.
Philips Saç Şekillendirici kullanırken saçınızdan çıkan buhar seviyesi sizi rahatsız ediyorsa lütfen daha fazla destek almak üzere bize ulaşın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BHS520/00 , BHS732/00 , BHS830/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›