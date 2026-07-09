Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor

Islak saçta düzleştirme veya bukle yapmayı denediğinizde, saçınızdan çok fazla buhar çıktığını göreceksiniz. En iyi sonuçları almak için Philips Düzleştiricilerinizi ve Bukle Maşalarınızı kuru saçta kullanmanızı öneririz. Bu, saçınız için de daha sağlıklıdır.