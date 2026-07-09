Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor

Philips Saç Şekillendiricinizi açarken sorun yaşıyorsanız lütfen bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.
Saç şekillendiricinizi açmadan önce, çalışır durumda bir elektrik soketine bağlı olduğundan emin olun. Elektrik soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için farklı bir cihazı takıp çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Elektrik soketi geriliminin saç şekillendiriciniz için uygun olduğundan emin olun. Cihazınız için hangi gerilimin uygun olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanım kılavuzunuza başvurun.
Saç şekillendiriciniz hala açılmıyorsa kablosu zarar görmüş olabilir. Böyle bir durumda, daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BHS520/00 , BHS732/00 , BHD350/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›