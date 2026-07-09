Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor

Saç kurutma makineleri ve düzleştiriciler gibi bazı şekillendirme cihazları ilk kullanımda tuhaf bir koku yayar. Bu, endişe edilecek bir durum değildir. Koku genellikle birkaç kullanımdan sonra kaybolur.

Kokuyu en aza indirmek için saçınızı iyi havalandırılmış bir odada şekillendirmeyi deneyin veya yakındaki bir pencereyi açın.