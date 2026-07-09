Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor
Philips Saç Kurutma Makinenizi veya Düzleştiricinizi kullanırken yanık veya kimyasalı andıran bir koku alıyorsanız bu sorunu çözmeye yönelik sorun giderme önerimize göz atın.
Saç kurutma makineleri ve düzleştiriciler gibi bazı şekillendirme cihazları ilk kullanımda tuhaf bir koku yayar. Bu, endişe edilecek bir durum değildir. Koku genellikle birkaç kullanımdan sonra kaybolur. Kokuyu en aza indirmek için saçınızı iyi havalandırılmış bir odada şekillendirmeyi deneyin veya yakındaki bir pencereyi açın.
Saç şekillendiricinizin yanık kokusu yayma sebeplerinden bir diğeri kirli olması olabilir. Düzleştiriciniz veya saç kurutma makinenizde biriken toz parçacıkları veya kalıntılar varsa bunlar, cihazın yüksek sıcaklığı nedeniyle yanıp koku yayabilir. Bu sorunu çözmek için şekillendirme cihazınızı her kullanımdan önce temizleyin. Philips Saç Şekillendiricinizin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun. Yukarıdaki öneri sorununuzu çözmezse lütfen daha fazla destek için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BHS520/00 , BHS732/00 , BHH811/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›