Philips Airfryer'ım çalışmıyor veya açılmıyor

Çekmece tamamen kapanmamıştır

Bazı Airfryer modellerinde tava algılama özelliği bulunur. Bu özellik, Airfryer tavasını çıkarırken ısıtıcıyı ve fanı kapatır.

Lütfen tavayı Airfryer'a taktığınızdan ve çekmecenin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Airfryer'ınız açılmaz.

Tava algılama mekanizması arızalı olabilir

Lütfen tavayı Airfryer'ınızdan çıkarın ve başta tavanın kenarları olmak üzere plastik parçalarda çatlak/hasar olup olmadığını kontrol edin (aşağıdaki resme bakın). Herhangi bir hasar veya çatlak fark ederseniz daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.



Özellikle HD9880/HD9875/HD9876 modelleri için Airfryer tavasını çekmeceden çıkarın ve ters çevirin. Tava algılama modülü, sepet kolunun tutma girintisinin (aşağıdaki resme bakın) yanında sağ tarafa takılmıştır.



Bir tarafta küçük bir plastik kapak göreceksiniz (aşağıdaki resme bakın). Bu eksikse tava algılama çalışmaz. Bu durumda www.philips.com/contact adresinden bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır

Airfryer'ınızı 40°C (100°F) veya daha düşük bir sıcaklıkta pişirecek şekilde ayarlarsanız ısınmıyor gibi görünebilir (özellikle çevredeki sıcaklık bu sıcaklığa yakınsa).



Lütfen Philips Airfryer cihazınızda ayarlanan sıcaklığı kontrol edin ve gerekiyorsa yükseltin.

Zaman ayarı yapılmamıştır veya pişirme süresi çok kısadır (Analog Airfryer)

Lütfen analog zamanlayıcınızı istediğiniz pişirme süresine göre çevirin (aşağıdaki videoya bakın). İstediğiniz pişirme süresi 10 dakikadan kısaysa lütfen zamanlayıcıyı yaklaşık 15 dakikaya ayarlayın ve daha sonra istediğiniz kısa pişirme süresine geri getirin.