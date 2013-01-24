Philips Airfryer'ım açılmıyor
Philips Airfryer'ınız açılmıyorsa bu durumu çözümlemek için lütfen aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.
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Zaman ayarı yapılmamıştır veya pişirme süresi çok kısadır (Analog Airfryer)
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- Lütfen analog zamanlayıcınızı istediğiniz pişirme süresine getirin.
- İstediğiniz pişirme süresi 10 dakikadan kısaysa lütfen zamanlayıcıyı yaklaşık 15 dakikaya ayarlayın ve daha sonra istediğiniz kısa pişirme süresine geri getirin.
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Çekmece tamamen kapanmamıştır
- Lütfen çekmecenizin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Çekmece tamamen kapatılmazsa tava algılama anahtarı devre dışı bırakılmaz ve bu nedenle cihaz ısıtma işlemine başlamaz.
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Aynı prize çok sayıda cihaz takılı olabilir
- Çok sayıda cihaz aynı prize takılıysa Philips Airfryer'ınız çalışmayabilir. Lütfen diğer cihazların fişini prizden çekin veya başka bir priz kullanın.
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Fiş, prize düzgün takılmamıştır
- Lütfen Airfryer'ınızın fişinin prize doğru şekilde takıldığından emin olun. Analog cihazlarda zamanlayıcının çalışıyor gibi göründüğü ancak cihazın ısınmadığı durumlar olabilir. Böyle bir durumda lütfen Airfryer'ınızın fişinin prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Yukarıda belirtilen çözümler sorununuzu gidermezse lütfen daha fazla yardım için Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçin.