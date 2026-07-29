Philips Airfryer'ımda yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil

Kızartmaları veya birden fazla katman halindeki diğer yiyecekleri hazırlarken büyük olan sepeti (sağ taraf) kullanmanızı öneririz. Bu sepetin yüzey alanı daha geniştir, bu sayede malzemelerin daha eşit şekilde yayılmasını sağlar. Bu da malzemelere daha dengeli bir ısı ve hava akımı dağıtılmasını sağlayarak daha iyi pişirme sağlar.

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