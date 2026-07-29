Philips Airfryer'ımda yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil
Philips Airfryer'ınızın ev yapımı kızartmasının istediğiniz gibi olmadığı durumlarda basit bir çözüm uygulayabilirsiniz. Durumu nasıl çözeceğinizle ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki adımları inceleyin.
Kızartma yapmaya uygun bir patates türü seçin
Eşit bir sonuç elde etmek için Airfryer'ınızın sepetini yarıya kadar doldurun
Daha büyük kızartmalar, daha küçük kızartmalara göre daha az çıtır olabilir
Havayla kızartma işlemi sırasında cihazınızın sepetini 2-3 kez sallayın
Philips Airfryer'ınız, kızartma işlemini bol yağda kızartmadan farklı kılan Hızlı Hava teknolojisini kullanır. Airfryer'ınızla ev yapımı kızartma hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
Patateslerin kabuklarını soyun ve çubuk şeklinde doğrayın.
Parmak patatesleri bir kasede en az 30 dakika suda bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın.
Bir kaseye yarım yemek kaşığı zeytinyağı dökün, üstüne parmak patatesleri koyun ve patatesler yağla kaplanana dek karıştırın.
Patatesleri kaseden ellerinizle veya bir mutfak aletiyle alarak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın. Parmak patatesleri Airfryer'ınızın sepetine koyun.
300-800 gramlık parmak patatesleri 180°C sıcaklıkta 18-25 dakika kızartın ve sıcak havayla pişirme işlemi sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.
Kızartmaları veya birden fazla katman halindeki diğer yiyecekleri hazırlarken büyük olan sepeti (sağ taraf) kullanmanızı öneririz. Bu sepetin yüzey alanı daha geniştir, bu sayede malzemelerin daha eşit şekilde yayılmasını sağlar. Bu da malzemelere daha dengeli bir ısı ve hava akımı dağıtılmasını sağlayarak daha iyi pişirme sağlar. Yukarıdaki bilgi sorununuzu çözdü mü? Çözmediyse daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›