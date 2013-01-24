Airfryer'da yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil
Philips Airfryer ev yapımı kızartmanızın istediğiniz gibi olmadığı durumlarda basit bir çözüm uygulayabilirsiniz. Durumu nasıl çözeceğinizle ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki adımları inceleyin.
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Ev yapımı kızartmalar yaparken göz önünde bulundurulacak noktalar
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- Kızartma yapmaya uygun bir patates türü seçin
- Eşit bir sonuç elde etmek için kızartmaları 500 gramlık porsiyonlar halinde pişirin
- Eşit bir sonuç elde etmek için Philips Airfryer sepetini yarıya kadar doldurun
- Daha büyük kızartmalar, daha küçük kızartmalara göre daha az çıtır olabilir
- Havayla kızartma işlemi sırasında cihazınızın sepetini 2-3 kez sallayın
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Philips Airfryer'ınızla ev yapımı kızartma hazırlama
- Philips Airfryer'ınız, kızartma işlemini bol yağda kızartmadan farklı kılan Hızlı Hava teknolojisini kullanır. Philips Airfryer'ınızla ev yapımı kızartma hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Patateslerin kabuklarını soyun ve çubuk şeklinde doğrayın.
2. Parmak patatesleri bir kasede en az 30 dakika suda bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın.
3. Kaseye yarım yemek kaşığı zeytinyağı koyun, ardından parmak patatesleri koyun ve patatesler yağla kaplanana dek karıştırın.
4. Patatesleri kaseden ellerinizle veya bir mutfak aletiyle alarak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın. Parmak patatesleri Philips Airfryer'ınızın sepetine koyun.
5. 300-800 gramlık parmak patatesleri 180°C sıcaklıkta 18-25 dakika kızartın ve sıcak havayla pişirme işlemi sırasında sepeti sallayın.