Airfryer'da yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil

Philips Airfryer ev yapımı kızartmanızın istediğiniz gibi olmadığı durumlarda basit bir çözüm uygulayabilirsiniz. Durumu nasıl çözeceğinizle ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki adımları inceleyin.



