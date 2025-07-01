Philips Airfryer'ımın hazne veya sepet kaplaması soyuluyor

Kaplamanın üzerinde oluşabilecek muhtemel çizilmeler veya dokunmalar nedeniyle (ör. sert temizlik araçlarıyla temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken) Philips Airfryer'ınızın haznesinde ya da sepetinde küçük noktalar oluşabilir. Philips Airfryer'ınızda kullanılan tüm malzemeler yiyecekler için güvenli olduğundan bu durum hiçbir şekilde zararlı değildir.



Not: Lütfen Airfryer'ınızı sert temizlik araçlarıyla (ör. bulaşık teli, sert fırçalar) temizlemeyin ve sepeti nazikçe yerleştirin.