Philips Airfryer'ımın hazne veya sepet kaplaması soyuluyor
Philips Airfryer'ınızın kaplamasının soyulduğunu fark ederseniz bunun bir nedeni olabilir. Bu durumu kendiniz çözümlemek için lütfen aşağıdaki bölüme bakın.
Kaplamanın üzerinde oluşabilecek muhtemel çizilmeler veya dokunmalar nedeniyle (ör. sert temizlik araçlarıyla temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken) Philips Airfryer'ınızın haznesinde ya da sepetinde küçük noktalar oluşabilir. Philips Airfryer'ınızda kullanılan tüm malzemeler yiyecekler için güvenli olduğundan bu durum hiçbir şekilde zararlı değildir.
Not: Lütfen Airfryer'ınızı sert temizlik araçlarıyla (ör. bulaşık teli, sert fırçalar) temizlemeyin ve sepeti nazikçe yerleştirin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›