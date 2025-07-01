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Philips Airfryer'ımın hazne veya sepet kaplaması soyuluyor

Philips Airfryer'ınızın kaplamasının soyulduğunu fark ederseniz bunun bir nedeni olabilir. Bu durumu kendiniz çözümlemek için lütfen aşağıdaki bölüme bakın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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