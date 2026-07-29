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Philips Destek

Philips Airfryer'daki yiyecekler çıtır değil/umduğumdan farklı

Philips Airfryer'ınızda hazırlanan yiyecek veya atıştırmalıkların yeterince çıtır olmadığını fark ederseniz, bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA322/00 , NA555/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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