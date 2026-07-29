Philips Airfryer'daki yiyecekler çıtır değil/umduğumdan farklı
Philips Airfryer'ınızda hazırlanan yiyecek veya atıştırmalıkların yeterince çıtır olmadığını fark ederseniz, bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Tek seferde büyük miktarlarda atıştırmalıklar veya yiyecekler hazırlamayın. Daha küçük porsiyonlar daha düzgün kızarır.
Bundan emin olmanın en iyi yöntemi atıştırmalıkları Philips Airfryer'ın sepetine yalnızca bir sıra halinde yaymaktır.
Patates kızartması yapmak için uygun taze, hafif nişastalı patatesler kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa soğuk bir ortamda (ör. buzdolabı) saklamayın.
Airfryer'ınızda ev yapımı kızartmalar hazırlıyorsanız lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Patateslerin kabuklarını soyun ve çubuk şeklinde doğrayın.
Parmak patatesleri bir kasede en az 30 dakika suda bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın.
Bir kaseye yarım yemek kaşığı zeytinyağı dökün, üstüne parmak patatesleri koyun ve patatesler yağla kaplanana dek karıştırın.
Patatesleri kaseden ellerinizle veya bir mutfak aletiyle alarak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın. Dilimleri sepete koyun.
Patatesleri 180°C'de kızartın ve sıcak havayla pişirme işleminin yarısında sepeti sallayın. Daha iyi bir sonuç almak için sıcak havayla pişirme işlemi sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.
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Philips Airfryer ile en iyi sonuçları almak için fırına atılmaya hazır ürünler kullanmalısınız. Fırına atılmaya hazır atıştırmalıklar, Airfryer'ınızda hazırlandıkları zaman altınımsı kahverengi bir renk alırlar ve çıtır çıtır olurlar.
Lütfen doğru sıcaklığı seçin: Hamurdan yapılan atıştırmalıklar dışında çoğu atıştırmalığın 200˚C'de (400ºF) hazırlanması gerekir. Hamurdan yapılan atıştırmalıklar 180˚C'de (350 ºF) kızartılmalıdır.
Çoğu atıştırmalığın tamamen pişebilmesi için fırınlara özel belirtilen hazırlama süresi gerekir. Fritözde bol yağda kızartma işleminin hazırlama süresi daha kısadır ve bu nedenle yiyecekler iyi pişmeyecektir. Malzeme başına önerilen pişirme süreleri için lütfen Airfryer kullanım kılavuzunuzdaki yiyecek tablosuna veya HomeID uygulamasına bakın. Yiyecek yeterince çıtır değilse biraz daha pişirin (ancak yiyeceği yakmamaya dikkat edin). Lütfen dikkat: · Malzemeler birbiriyle temas ediyorsa hazırlama işleminin yarısında Philips Airfryer'ınızın sepetini sallayın. · Daha iyi bir sonuç almak için çok miktarda yiyecek hazırlıyorsanız sepeti 2-3 kez sallayın. · Sepeti sallarken yiyeceğin iyice karıştığından emin olun. Alt kısımdaki yiyecekler üste, üst kısımdaki yiyecekler alta gelmelidir. Böylelikle eşit sonuçlar elde edersiniz. Lütfen aşağıdaki videomuzu da izleyin:
Ev yapımı patates yemekleri, galeta ununa bulanmış atıştırmalıklar veya et yemekleri hazırlarken, çıtır çıtır sonuçlar elde etmek için biraz yağ ilave edin. Buna ek olarak, mümkün olduğunca az yağlı atıştırmalık çeşitleri kullanın. Yağ yüzdesi yüksek olan atıştırmalıkları kullandığınızda, çıtır çıtır bir sonuç elde etmeniz zor olacaktır.
Airfryer'ınızda nasıl yağ kullanabileceğinizi öğrenmek için lütfen aşağıdaki ipuçlarını uygulayın:
Yağı eklemeden önce yiyeceklerin dışını iyice kurulayın.
Yiyeceklerin daha az çıtır ve daha yağlı olmasına neden olacağı için çok fazla yağ kullanmayın.
Etlerin daha çıtır olması için kırmızı etler ya da beyaz etler yağ ile hafifçe fırçalanabilir veya marine edilebilir.
Kızartmaları veya birden fazla katman halindeki diğer yiyecekleri hazırlarken büyük olan sepeti (sağ taraf) kullanmanızı öneririz. Bu sepetin yüzey alanı daha geniştir, bu sayede malzemelerin daha eşit şekilde yayılmasını sağlar. Bu da malzemelere daha dengeli bir ısı ve hava akımı dağıtılmasını sağlayarak daha iyi pişirme sağlar. Yukarıdaki çözümler yardımcı oldu mu? Yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA322/00 , NA555/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›