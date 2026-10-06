Philips Lumea'mdan beklediğim sonuçları alamıyorum

Philips Lumea herkes için uygun değildir. Kullanım kılavuzunuzdaki cilt tonu ve tüy rengi tablolarını kontrol edin (çevrimiçi olarak da mevcuttur) ve Lumea'nın size uygun olup olmadığını öğrenmek için önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

Uygun olmayan vücut tüyü renkleri: Açık sarı, gri, kırmızı veya beyaz tüyler ışığı yeterince soğurmadığı için bu renkte tüyleriniz varsa Lumea uygulaması etkili olmaz.

Uygun olmayan cilt tonları: Koyu kahverengi ile koyu cilt tonları ışığı daha kolay soğurduğu ve ağrıya, cilt kızarıklığına veya yanıklara neden olabileceği için bu cilt tonlarına sahipseniz Lumea'yı kullanamazsınız.

Not: Tüy rengi ve cilt tonu vücudunuzda farklılık gösterebilir. Bir vücut bölgesi Lumea ile uygulama için uygun olmasa da başka bir cilt tonu veya vücut tüyü rengi nedeniyle başka bir alan uygun olabilir.