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Philips Lumea'mdan beklediğim sonuçları alamıyorum

Philips Lumea'nızın tüy alma sonuçlarından memnun değilseniz lütfen aşağıdaki talimatlarına bakın: 

  • Philips Lumea'nın size uygun olup olmadığını kontrol edin
  • Uygulama programını izleyin
  • Her uygulamadan önce tüyleri alın
  • Doğru ışık yoğunluğu ayarlarını kullanın
  • Eşit uygulama kapsamı sağlayın
  • Lumea'nızın temiz olduğundan emin olun
  • Lumea'nızı kuru bir yerde saklayın 

Daha fazla ayrıntı için okumaya devam edin. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRI945/00, BRI940/00, BRI953/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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