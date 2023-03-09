Philips OneBlade'im çalışmıyor

Bıçağın kıllarla tıkanıp tıkanmadığını veya herhangi bir aşınma ve yıpranma belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Tıkanmışsa ılık suda temizlemeyi veya tüm kıl ve kirler temizlenene dek ılık suda bekletmeyi deneyin. Zarar verebileceği için bıçağın lavabo gibi sert zeminlere değmemesine dikkat edin.

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