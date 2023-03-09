Philips OneBlade'im çalışmıyor

OneBlade'iniz çalışmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Philips OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışır. OneBlade'inizin elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa prizden çıkarıp cihazı tekrar açın. Cihazınız çalışacaktır.
OneBlade'iniz düzgün şarj edilmemiş olabilir. OneBlade'inizi şarj etmek için aşağıdaki talimatlarımızı uygulayın.
OneBlade'i kapatın.
OneBlade'inizin alt kısmında bulunan yuvaya şarj kablosunu takın ve şarj cihazını herhangi bir 120 V AC prize takın. OneBlade'inizi şarj etmek için orijinal Philips adaptör kullandığınızdan emin olun.
Bıçağın kıllarla tıkanıp tıkanmadığını veya herhangi bir aşınma ve yıpranma belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Tıkanmışsa ılık suda temizlemeyi veya tüm kıl ve kirler temizlenene dek ılık suda bekletmeyi deneyin. Zarar verebileceği için bıçağın lavabo gibi sert zeminlere değmemesine dikkat edin. Bıçak hasar görmüşse hemen değiştirin. Philips OneBlade'inize yeni bıçaklar satın almak için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin.
Bazı OneBlade modellerinde" seyahat kilidi" bulunur. Bu özellik etkinse cihaz açılmaz. Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için açma/kapatma düğmesini 3 saniye basılı tutun. OneBlade modelinizde dijital bir ekran varsa seyahat kilidi etkinleştirildiğinde ekranda bir kilit simgesi görüntülenir.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa OneBlade'inizin içi hasar görmüş olabilir. OneBlade'iniz için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:QP1624/10 , QP1424/10 , QP1425/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›