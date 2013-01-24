Bıçağın kıllarla tıkanıp tıkanmadığını veya herhangi bir aşınma belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Tıkanmışsa ılık suda temizleyin veya tüm kıl ve kir temizlenene dek suda bekletin. Zarar verebileceği için bıçağın lavabo gibi sert zeminlere değmemesine dikkat edin.

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