ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor

Bakım setiniz saçınızı eşit şekilde kısaltmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Alternatif olarak sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7935/15, BT3617/15, MG7950/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Diğer faydalı bağlantılar

Ürününüzle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Garanti

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası