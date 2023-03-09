Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
Bakım setiniz saçınızı eşit şekilde kısaltmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Alternatif olarak sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Bakım setinizle birlikte kullandığınız kesici ünitenin veya düzeltme tarağının gövdeye doğru şekilde takılması çok önemlidir. Aparatlar doğru şekilde yerleştirilmemişse bakım seti çalışmayabilir veya istenilen sonuçları sağlamayabilir.
Bakım setini saç derinize veya cildinize çok sert şekilde bastırırsanız yanlışlıkla ayarları yüksek ya da düşük seviyeye değiştirebilirsiniz veya eşit olmayan basınç uygulayabilirsiniz. Bu da kesimin eşit olmamasına neden olabilir.
En iyi düzeltme deneyimi için bakım setinin cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun ve sürekli olarak nazikçe hareket ettirin.
En iyi sonuçları elde etmek için saçınızı uzama yönünün tersine doğru düzelttiğinizden emin olun. Saçınızı düzeltirken saçlarınızın farklı yönlere doğru uzadığını aklınızda bulundurun.
Bu nedenle, eşit uzunlukta düzeltmek için düzelticinizi farklı yönlerde hareket ettirmeyi (yukarı, aşağı ve yanlara) ve böylece saçınızın tamamına ulaşmayı deneyin.
Cildinize yapışma ve cihazın bu kısımları atlama olasılığı daha fazla olduğundan ıslak saçlarda düzeltme yapmak daha zordur. Bu nedenle, saçınızı tamamen kuruyken kesmenizi tavsiye ederiz.
Philips Bakım Seti, saçınızda ve sakalınızda kullanmanız için farklı aparatlarla birlikte gelebilir. Doğru aparatı doğru bölgede kullanmak çok önemlidir.
Yüz bölgesindeki kıllar genellikle saçlardan daha serttir. Bu nedenle, sakal aparatı yalnızca sakallarda kullanım için tasarlanmış ve test edilmiştir.
Sakal düzelticinin kesici ünitesi ve tarağı genellikle saç kesme makinesindekinden daha küçüktür. Bu cihazla burnunuzun alt kısmı gibi daha küçük alanlara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Daha geniş taraklar ve kesici aparatlar ise saç kesimi için tasarlanmıştır.
Bu nedenle, eşit bir düzeltme için doğru aparatı kullandığınızdan emin olun.
Tüm sakal düzelticiler çok uzun sakalları (>10 mm) tıraş etmek için tamamen optimize edilmemiştir ve ideal sonuçlar için daha fazla darbe gerekir.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa bakım setinizin içi hasar görmüş olabilir. Bakım setiniz için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:MG7935/15, BT3617/15, MG7950/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›