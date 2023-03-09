Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor

Philips Bakım Seti, saçınızda ve sakalınızda kullanmanız için farklı aparatlarla birlikte gelebilir. Doğru aparatı doğru bölgede kullanmak çok önemlidir.



Yüz bölgesindeki kıllar genellikle saçlardan daha serttir. Bu nedenle, sakal aparatı yalnızca sakallarda kullanım için tasarlanmış ve test edilmiştir.



Sakal düzelticinin kesici ünitesi ve tarağı genellikle saç kesme makinesindekinden daha küçüktür. Bu cihazla burnunuzun alt kısmı gibi daha küçük alanlara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Daha geniş taraklar ve kesici aparatlar ise saç kesimi için tasarlanmıştır.



Bu nedenle, eşit bir düzeltme için doğru aparatı kullandığınızdan emin olun.