Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgem olağan dışı bir ses çıkarıyor

Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 8000 Serisi Kablosuz (Aqua) için geçerlidir.



8000 veya 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgeniz, Zemin Tipi Tanıma özelliğine sahiptir. Cihazınız zemin tipini otomatik olarak algılar ve en iyi performans için temizliği optimize eder. Bu işlev, Elektrikli Süpürgenin kullanım sırasında sesinin değişmesine neden olabilir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur ancak tercihinize göre sabit bir güçle temizlemeyi tercih ederseniz cihazınızın menüsünden bu akıllı özelliği kapatın.



Özelliği açma veya kapatma adımları için aşağıdaki videoya (0:34-1:02) bakın.