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Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgem olağan dışı bir ses çıkarıyor

Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgeniz olağan dışı bir ses çıkarıyorsa olası nedenler ve çözümler için aşağıdaki makalemizi okuyun.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8054/01, XC8053/01, XC7057/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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