Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips AquaTrio modelinize bağlı olarak uzun süreli performans ve uygun emiş gücünü garantilemek için hangi bakımın gerekli olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz:
Philips AquaTrio 7000 Serisi Kablosuz Islak ve Kuru Süpürgenizin emiş gücü beklendiği kadar iyi değilse bunun birkaç nedeni olabilir.
Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunun parçaları tıkanmıştır.
Bu tıkanıklıklar, bazı durumlarda zeminde daha fazla su kalmasıyla veya nispeten büyük kir parçalarının emilemeyip yere geri düşmesiyle kendini belli eder.
1. Ana gövde kirlenmiş veya tıkanmış.
Bu parçalardan herhangi birinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için öncelikle cihazı kapatın ve kirli su haznesini çıkarın. Ardından temizleme fırçasını ana gövdenin emme kanalında yukarı ve aşağı hareket ettirerek tıkanıklığı giderin (bkz. resim A).
2. AquaSpin başlığında tıkanıklık vardır.
Başlıktaki fırçaları çıkarın ve temizleme fırçasını AquaSpin başlığının emme kanalında yukarı ve aşağı hareket ettirin (bkz. resim B).
3. AquaSpin başlığının mikrofiber fırçaları kıl veya kirler nedeniyle tıkanmıştır.
Lütfen cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Mikrofiber fırçaların kilidini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz. Birbirine dolanmış kılları veya kirleri elinizle çıkarın veya döner fırçanın etrafına dolanan kıl ve ipleri kesmek için bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin (bkz. resim C).
4. AquaSpin başlığının ıslatma şeritleri tıkanmıştır.
AquaSpin başlığının ıslatma şeritlerindeki tıkanıklığı gidermek için aşağıdaki adımları izleyin (bkz. resim D):
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü beklendiği kadar iyi değilse bunun birkaç nedeni olabilir:
Yalnızca elektrikli süpürge kurulumu
Filtre kirlidir
Philips AquaTrio 9000 serisi ürününüzün filtresi kirliyse bu durum cihazınızın performansını etkileyebilir. Cihazı düzenli olarak kullanıyorsanız filtreyi ayda en az bir kez temizlediğinizden emin olun.
Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde ekranda filtre temizleme simgesi görüntülenir (bkz. resim a).
En iyi performansı elde etmek istiyorsanız lütfen filtreyi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Filtre kutusunu toz haznesinden çıkarın (bkz. resim b1).
2. Filtre kutusunu açmak için serbest bırakma düğmesine basın ve köpük filtreyi çıkarın (bkz. resim b2).
3. Köpük filtreyi bir çöp kutusunun üzerinde sallayarak üzerindeki kir tabakasını boşaltın. Ardından köpük filtreyi musluk suyunun altında durulayın ve suyunu sıkın (bkz. resim b3)
Not: Lütfen filtre kutusunun temizlik sırasında ıslanmadığından emin olun.
4. Tozu temizlemek için filtre kutusunu ve kapağı bir çöp kutusu üzerinde sallayın ve filtre kutusunu nemli bir bezle temizleyin (bkz. resim b4)
Not: Filtre kutusundaki beyaz malzemeyi elektrikli süpürge, fırça, su veya herhangi bir temizlik maddesiyle temizlemeyin. Aksi halde malzemeye zarar verirsiniz.
5. Köpük filtreyi kurumaya bırakın ve filtre kutusuna tekrar takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun. Filtre kutusunu kapatıp köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusunu toz haznesine geri takın ve 3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine yeniden takın (bkz. resim b5)
Not: Filtre kutusu kapağının beyaz malzemesinin yukarı baktığından emin olun ve 3'ü 1 arada tutma sapını köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusu olmadan toz haznesine yeniden takmayın.
Toz haznesi doludur
Toz haznesi doluysa Philips AquaTrio 9000 serisi elektrikli süpürgenizin performansı düşebilir. Lütfen toz haznesini düzenli olarak boşaltın ve kirin "Max" göstergesini geçmediğinden emin olun. Bu sayede, filtrenin hızlıca tıkanmaması sağlanır (bkz. resim c1).
En iyi performansı elde etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Toz haznesinin 3'ü 1 arada tutma sapını serbest bırakmak için düğmeye basın (bkz. resim c2).
2. Filtre kutusunu toz haznesinden çıkarın (bkz. resim c3).
3. Toz haznesindeki kiri çöp kutusuna boşaltın (bkz. resim c4).
4. Filtre kutusunu toz haznesine geri takın (bkz. resim c5).
5. 3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine yeniden takın. Öncelikle arka parçayı taktığınızdan emin olun. Ardından ön parçayı, bir klik sesiyle yerine oturacak şekilde takın (bkz. resim c6).
Toz haznesi kirlidir
Toz haznesi kirliyse Philips AquaTrio 9000 serisi elektrikli süpürgenizin performansı düşebilir. En iyi performansı elde etmek için toz haznesini ve siklonu her boşalttığınızda temizleyin ve aşağıdaki adımları takip edin veya videoyu izleyin:
1. Köpük filtre dahil olmak üzere filtre kutusunu çıkarın (bkz. resim d1).
2. Toz haznesindeki kiri çöp kutusuna boşaltın (bkz. resim d2).
3. Toz haznesinin ve siklonun içini musluk suyu altında durulayın (bkz. resim d3).
Not: Lütfen toz haznesini bulaşık makinesinde yıkamayın ve cihazı tekrar kullanmadan önce elektronik konektörlerin tamamen kuruduğundan emin olun
4. Toz haznesi ve siklon tamamen kuruyana kadar bekleyin (bkz. resim d4).
5. Toz haznesi tamamen kuruduğunda köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusunu geri takın (bkz. resim d5).
6. 3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine geri takın (bkz. resim d6).
Not: 3'ü 1 arada tutma sapını, sünger filtrenin bulunduğu filtre tutucu olmadan toz haznesine yeniden takmayın.
Filtre kutusu, toz haznesine düzgün şekilde takılmamıştır
Toz haznesinin parçaları 3'ü 1 arada tutma sapına düzgün şekilde takılmazsa emiş gücü düşebilir. Lütfen filtre kutusunu toz haznesine düzgün şekilde taktığınızdan emin olun.
Toz haznesi cihaza düzgün şekilde takılmamıştır
Toz haznesi 3'ü 1 arada Tutma Sapına düzgün şekilde takılmazsa emiş gücü düşebilir. Lütfen toz haznesini cihaza taktığınızdan emin olun.
Yalnızca elektrikli süpürge kurulumunda parçalar tıkanmıştır
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin hortumu, borusu, hortum başlığı veya siklonu tıkanabilir. Emiş gücü bu durumdan etkilenebilir. Hava, olması gerektiği kadar kolayca geçiş yapamadığından cihaz kirleri beklendiği gibi toplayamayabilir.
En iyi performansı elde etmek için lütfen aşağıdaki parçaları kontrol edin:
-Siklon: Siklon toz haznesindedir. Lütfen siklonda bulunan ya da siklonun etrafına yapışan tüm kir veya kılları temizleyin.
-Hortum başlığı: Döner fırça kıl veya kir nedeniyle tıkanabilir: Lütfen cihazı kapatın ve döner fırçayı bir elinizle aşağı kaydırarak fırçaya dolaşmış kılları veya ipleri temizleyin.
İpucu: Döner fırçanın etrafına dolanan tüy ve ipleri kesmek için bir makasın ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirebilirsiniz.
-Hortum başlığında döner fırçanın arkasındaki emme kanalı tıkalıdır: Lütfen döner fırçayı çıkarın ve emme kanalında engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları giderin.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Süpürme ve Silme amaçlı kurulumda parçalar tıkanmıştır
AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürge ve Paspasınızın esnek hortumu veya su kanalı kullanım sırasında tıkanabilir. AquaSpin başlığındaki mikrofiber fırçalar da kılların dolaşması nedeniyle tıkanabilir. Cihaz, zemininizi beklendiği gibi temizleyemeyebilir.
En iyi performansı elde etmek için lütfen aşağıdaki parçaları kontrol edin:
1. AquaSpin başlığı ve/veya ıslak modülün su kanalı kirlenmiş veya tıkanmıştır. AquaSpin başlığını çıkararak bu parçalardan herhangi birinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklığı gidermek için temizleme fırçasını, her iki delikten emme kanalı boyunca kaydırarak temizleme fırçasıyla parçaları çıkarıp temizleyin (bkz. resim e).
2. AquaSpin Başlığı: Mikrofiber fırçalar kıl veya kir nedeniyle tıkanmıştır. Lütfen cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Mikrofiber fırçaların kilidini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz. Döner fırçanın etrafına dolanan kıl ve ipleri kesmek için birbirine dolanmış kılları veya kirleri elinizle çıkarın veya bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin.
3. Kirli su haznesi: Kirli su haznesindeki ızgara tekrar kullanılmadan önce yeterince kuru değildir. Lütfen tekrar kullanmadan önce kirli su haznesini temizleyin ve kurulayın.
Kirli su haznesi doğru yerleştirilmemiş de olabilir. Kirli su haznesini bir "klik" sesi duyana kadar cihaza düzgün bir şekilde yerleştirin.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Philips AquaTrio Pro'nuzun performansı düştüyse bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunu kolaylıkla nasıl çözeceğinizi aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Cihaz suyla temizlenmemiştir
Kir birikmesini ve bakteri oluşumunu önlemek için Philips AquaTrio Pro'nuzu her kullanımdan sonra suyla temizlemenizi öneririz. Her kullanımdan sonra cihazı yıkamamanız nahoş bir koku oluşmasına neden olabilir (bkz. resim a).
Temizleme başlığının iç kısmı çok kirlenmiştir
Temizleme başlığının ve temizleme başlığı kapağının iç kısmını nemli bir bezle temizleyebilirsiniz (bkz. resim b).
Temizleme fırçaları çok kirlidir
AquaTrio Pro'nuzu kullandıktan sonra temizlediğinizde fırçalar da temizlenir. Temizleme işleminden sonra fırçalar kirliyse fırçaları başlıktan çıkarabilir ve ılık veya soğuk musluk suyuyla yıkayabilirsiniz. Temizleme fırçalarını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Temizleme fırçalarını yeşil tutma yerlerinden kaldırarak temizleme başlığından çıkarın.
2. Temizleme fırçalarını musluk suyuyla yıkayarak temizleyin. Dilerseniz sıvı temizleyici veya bir miktar bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz.
3. Temizleme fırçalarını kurutmak için temizleme fırçası kapağına takın.
4. Fırçaları geri takın. Temizleme fırçaları cihaza takılırken kuru olduklarından emin olun. Kuru olmayan fırçalar, temizlik işlemi sırasında hala çok ıslak olmaları nedeniyle yüksek dirence maruz kalarak etkin koruma sisteminin devreye girmesine neden olabilir.
Not: Temizleme fırçaları çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin performansı düştüğünde lütfen çözümleri okuyun.
Aktif koruma sistemi etkinleştirilmiştir
Bu, aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:
• Cihazın içine kir veya sıvıdan başka bir nesne girdiğinde
• Temizleme fırçaları çok ıslak olduğunda
• Fırçalar (halı üzerinde hareket ederek) çok ağır bir dirençle karşılaştığında
Aktif koruma sisteminin devreye girmesi durumunda çözüm:
1. Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesini bırakın. Cihazı dik biçimde park konumuna getirin ("klik" sesi duyulur) ve fişini prizden çekin. Cihazın içine farklı bir cihazın kablosu girerse bu cihazın da fişini prizden çekin.
2. Temizleme başlığı kapağını açın, temizleme fırçası kapağını çıkarın ve nesneyi çekip alın. Nesneyi bulamıyorsanız temizleme fırçalarını çıkarın.
3. Etkin koruma sistemi temizleme fırçalarının çok ıslak olması nedeniyle etkinleştirildiyse temizleme fırçalarını çıkarın ve lavaboda suyunu sıkın. Kuru temizleme fırçalarını cihaza geri takın.
4. Temizleme fırçası kapağını takın ve temizleme başlığı kapağını kapatın. Temizleme başlığının kapağını yerine oturana kadar ("klik" sesi duyulur) bastırın. Not: Temizleme başlığı kapağını düzgün biçimde kapattığınızdan emin olun. Aksi halde cihaz sıfırlanmaz.
Temizleme başlığı kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır
Philips AquaTrio cihazınızın temizleme fırçası kapağının ve temizleme fırçalarının düzgün şekilde takıldığından emin olun. Temizleme başlığı kapağını düzgün şekilde kapatın. "Klik" sesi çıkararak kapanana kadar kapağa bastırdığınızdan emin olun.
Temizleme başlığının iç kısmı çok kirlenmiştir
Temizleme fırçalarını musluk suyu altında yıkayarak temizleyin. Dilerseniz temizleme fırçalarını temizlemek için sıvı temizleyici veya bir miktar bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Temizleme başlığının ve temizleme başlığı kapağının iç kısmını nemli bir bezle temizleyin.
Temizleme fırçaları takılmamıştır
Temizleme fırçalarını elektrikli süpürgenizin temizleme başlığına yerleştirin.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .
Philips Elektrikli Süpürgemin aksesuarları diğer modellerle uyumlu mu?
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin pilini değiştirebilir miyim?
AquaTrio Elektrikli Süpürgemin fırçalarını ve filtrelerini ne zaman değiştirmem gerekir?
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?
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