Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük

Philips AquaTrio 7000 Serisi Kablosuz Islak ve Kuru Süpürgenizin emiş gücü beklendiği kadar iyi değilse bunun birkaç nedeni olabilir.



Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunun parçaları tıkanmıştır.

Bu tıkanıklıklar, bazı durumlarda zeminde daha fazla su kalmasıyla veya nispeten büyük kir parçalarının emilemeyip yere geri düşmesiyle kendini belli eder.



1. Ana gövde kirlenmiş veya tıkanmış.

Bu parçalardan herhangi birinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için öncelikle cihazı kapatın ve kirli su haznesini çıkarın. Ardından temizleme fırçasını ana gövdenin emme kanalında yukarı ve aşağı hareket ettirerek tıkanıklığı giderin (bkz. resim A).



2. AquaSpin başlığında tıkanıklık vardır.

Başlıktaki fırçaları çıkarın ve temizleme fırçasını AquaSpin başlığının emme kanalında yukarı ve aşağı hareket ettirin (bkz. resim B).



3. AquaSpin başlığının mikrofiber fırçaları kıl veya kirler nedeniyle tıkanmıştır.

Lütfen cihazı kapatın ve mikrofiber fırçaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın. Mikrofiber fırçaların kilidini açmak için temizleme fırçası sapını kullanabilirsiniz. Birbirine dolanmış kılları veya kirleri elinizle çıkarın veya döner fırçanın etrafına dolanan kıl ve ipleri kesmek için bir makasın bir ucunu döner fırça üzerindeki oluk boyunca hareket ettirin (bkz. resim C).



4. AquaSpin başlığının ıslatma şeritleri tıkanmıştır.

AquaSpin başlığının ıslatma şeritlerindeki tıkanıklığı gidermek için aşağıdaki adımları izleyin (bkz. resim D):

Islatma şeridi kapaklarını yana doğru hareket ettirerek AquaSpin başlığından çıkarın. Islatma şeritlerini yana doğru çekerek AquaSpin başlığından çıkarın. Islatma şeritlerini musluk altında durulayın. AquaSpin başlığına tekrar takmadan önce ıslatma şeritlerinin kurumasını bekleyin.

Kirli su haznesindeki ızgara tekrar kullanılmadan önce yeterince kuru değildir.

Kirli su haznesi doğru şekilde yerleştirilmemiştir.

Tekrar kullanmadan önce kirli su haznesini temizleyin ve kurulayın.Kirli su haznesini, bir "klik" sesi duyana kadar cihaza düzgün şekilde takın.Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.