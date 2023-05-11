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Philips Destek

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük

Philips AquaTrio modelinize bağlı olarak uzun süreli performans ve uygun emiş gücünü garantilemek için hangi bakımın gerekli olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz:

AquaTrio modelleri

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .

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