Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem zeminde su izleri bırakıyor

AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumuyla keskin dönüşler yapıldı veya cihaz yanlara doğru (zeminde soldan sağa doğru kaydırılarak) hareket ettirildi

Zeminde su izleri oluşmasını önlemek için AquaTrio 9000 Serisi ürününüzle daha yumuşak dönüşler yapmaya çalışın ve cihazı yanlara doğru hareket ettirmekten kaçının. Zeminde hala su izleri görüyor ve bunları çıkarmak istiyorsanız temizleme modu düğmesine basarak su emme modunu* etkinleştirebilirsiniz (aşağıdaki resme bakın).



AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu açıkken eşik, halı veya merdiven üzerinden geçirildi.

Cihazı eşik, halı veya merdiven üzerinde kaldırırken su emme modunu* etkinleştirmeniz önerilir. Bu, kirli suyun AquaSpin başlığından damlamasını önler.



AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu kapatıldıktan hemen sonra yerden kaldırıldı

Cihazı kapattığınızda zeminde küçük bir su birikintisi kalabilir. AquaTrio 9000 Serisi ürününüzü kapatmadan önce su emme modunu* etkinleştirerek birikintinin boyutunu küçültebilirsiniz. Su emme modu etkinken cihazı birkaç kez ileri ve geri hareket ettirin. Gerekirse son damlaları bir bezle silebilirsiniz.



Not:

Emme modu*: Eski modellerde normal ıslak mod ve yoğun ıslak mod vardır ancak su emme modu yoktur.

Su emme modunu kullandığınızda cihazdan artık su gelmez ve emiş gücü artar. Herhangi bir işlem yapmazsanız cihaz 45 saniye sonra otomatik olarak normal ıslak moda geri döner.

AquaTrio 9000 Serisi ürününüzün tekerlekleri engellendi

Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ederek tekerlekleri engelleyen kirleri temizleyebilirsiniz.Bu çözümler sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.