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Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem zeminde su izleri bırakıyor

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin zeminde su izleri bırakmasının birçok nedeni olabilir. Hangi modele sahip olduğunuzu öğrenmek için resme bakın ve aşağıdaki bilgilere göz atın.

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem zeminde su izleri bırakıyor

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .

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