Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem zeminde su izleri bırakıyor
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin zeminde su izleri bırakmasının birçok nedeni olabilir. Hangi modele sahip olduğunuzu öğrenmek için resme bakın ve aşağıdaki bilgilere göz atın.
AquaTrio Kablosuz Islak ve Kuru Süpürge ile keskin dönüşler yapılmıştır veya cihaz yanlara doğru (zeminde soldan sağa doğru kaydırılarak) hareket ettirilmiştir. Zeminde su izleri oluşmasını önlemek için cihazınızla daha yumuşak dönüşler yapmaya çalışın ve cihazı yanlara doğru hareket ettirmekten kaçının. Yerde hâlâ su izleri görüyorsanız ve bunları gidermek istiyorsanız su emme modunu etkinleştirmek için "+ artı" ve "- eksi" düğmelerini kullanabilirsiniz (aşağıdaki resme bakın).
AquaTrio açıkken eşik, halı veya merdiven üzerinden geçirildi. Cihazı kaldırıp eşik, halı veya merdiven üzerinden geçirirken su emme modunu etkinleştirmeniz önerilir. Bu, AquaSpin başlığından kirli su damlamasını önler.
AquaTrio kapatıldıktan hemen sonra yerden kaldırıldı. Cihaz, kapattığınızda yerde küçük bir su birikintisi bırakabilir. AquaTrio 7000 Serisi cihazınızı kapatmadan önce su emme modunu etkinleştirerek birikintinin boyutunu küçültebilirsiniz. Su emme modu etkinken cihazı birkaç kez ileri ve geri hareket ettirin. Gerekirse son damlaları bir bezle silebilirsiniz.
Not: Su emme modunu kullandığınızda cihazdan artık su gelmez ve emiş gücü artar. Herhangi bir işlem yapmazsanız cihaz 45 saniye sonra otomatik olarak normal ıslak moda geri döner.
AquaTrio 7000 Serisi cihazınızın tekerlekleri engellenmiştir. Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ederek tekerlekleri engelleyen kirleri temizleyebilirsiniz.
Adım adım talimatlar için aşağıdaki videoyu izleyin.
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AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumuyla keskin dönüşler yapıldı veya cihaz yanlara doğru (zeminde soldan sağa doğru kaydırılarak) hareket ettirildi Zeminde su izleri oluşmasını önlemek için AquaTrio 9000 Serisi ürününüzle daha yumuşak dönüşler yapmaya çalışın ve cihazı yanlara doğru hareket ettirmekten kaçının. Zeminde hala su izleri görüyor ve bunları çıkarmak istiyorsanız temizleme modu düğmesine basarak su emme modunu* etkinleştirebilirsiniz (aşağıdaki resme bakın).
AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu açıkken eşik, halı veya merdiven üzerinden geçirildi. Cihazı eşik, halı veya merdiven üzerinde kaldırırken su emme modunu* etkinleştirmeniz önerilir. Bu, kirli suyun AquaSpin başlığından damlamasını önler.
AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu kapatıldıktan hemen sonra yerden kaldırıldı Cihazı kapattığınızda zeminde küçük bir su birikintisi kalabilir. AquaTrio 9000 Serisi ürününüzü kapatmadan önce su emme modunu* etkinleştirerek birikintinin boyutunu küçültebilirsiniz. Su emme modu etkinken cihazı birkaç kez ileri ve geri hareket ettirin. Gerekirse son damlaları bir bezle silebilirsiniz.
Not:
Emme modu*: Eski modellerde normal ıslak mod ve yoğun ıslak mod vardır ancak su emme modu yoktur.
Su emme modunu kullandığınızda cihazdan artık su gelmez ve emiş gücü artar. Herhangi bir işlem yapmazsanız cihaz 45 saniye sonra otomatik olarak normal ıslak moda geri döner.
AquaTrio 9000 Serisi ürününüzün tekerlekleri engellendi Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ederek tekerlekleri engelleyen kirleri temizleyebilirsiniz.
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Elektrikli Süpürge yana doğru hareket ettirilmiştir Zeminde su izleri oluşmasını önlemek için AquaTrio Pro'nuzu yalnızca ileri ve geri doğru hareket ettirin. Cihazı yanlara doğru hareket ettirmeyin (bkz. resim a).
Elektrikli Süpürge açıkken bir eşik üzerinden geçirildi Philips AquaTrio Pro'nuzun temizleme fırçalarının zeminle temas halinde olduğundan emin olun. Zeminde su izleri oluşmasını önlemek veya temizleme başlığından su sıçramamasını sağlamak için bir eşiğin üzerinden çekmeden önce cihazı kapatın.
Elektrikli Süpürge kapatıldıktan hemen sonra yerden kaldırılmıştır Cihazı kapattıktan sonra, iki temizleme fırçası arasında bulunan sıvıyı ortadan kaldırmak için birkaç kez ileri ve geri doğru hareket ettirin. Cihazı kapatır kapatmaz yerden kaldırırsanız fırçalar arasında bulunan su, yerde su izleri kalmasına neden olabilir (bkz. resim b).
AquaTrio Pro'nuzun tekerlekleri engellenmiştir Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ederek tekerlekleri engelleyen kirleri temizleyebilirsiniz.
Bu çözümler sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Elektrikli Süpürge yana doğru hareket ettirilmiştir Zeminde su izleri oluşmasını önlemek için AquaTrio'nuzu yalnızca ileri ve geri doğru hareket ettirin. Cihazı yanlara doğru hareket ettirmeyin (bkz. resim a).
Elektrikli Süpürge açıkken bir eşik üzerinden geçirildi Philips AquaTrio'nuzun temizleme fırçalarının zeminle temas halinde olduğundan emin olun. Zeminde su izleri oluşmasını önlemek veya temizleme başlığından su sıçramamasını sağlamak için bir eşiğin üzerinden çekmeden önce cihazı kapatın.
Elektrikli Süpürge kapalıyken başlığı yere değecek şekilde hareket ettirilmiştir Yerde su izleri kalmasını önlemek istiyorsanız cihazı sapından tutarak taşıyın veya daha kolay taşımak için tekerleklerine yaslanacak şekilde eğin (bkz. resim b).
Elektrikli Süpürge kapatıldıktan hemen sonra yerden kaldırılmıştır Cihazı kapattıktan sonra, iki temizleme fırçası arasında bulunan sıvıyı ortadan kaldırmak için birkaç kez ileri ve geri doğru hareket ettirin. Cihazı kapatır kapatmaz yerden kaldırırsanız fırçalar arasında bulunan su, yerde su izleri kalmasına neden olabilir (bkz. resim c).
AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin tekerlekleri engellenmiştir Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ederek tekerlekleri engelleyen kirleri temizleyebilirsiniz.
Bu çözümler sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XW7110/01 , XW9383/01 .