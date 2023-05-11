Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemden su gelmiyor

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizden su gelmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:



Temiz su haznesi boşalmıştır veya kirli su haznesi dolmuştur

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin su haznesi boşsa veya kirli su haznesi doluysa cihazdan su gelmeyebilir. Bu durumda temiz su haznesini suyla doldurun ve kirli su haznesinin boş olduğundan emin olun.



Temizleme başlığının kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır

Kapak açıksa cihazdan su gelmeyebilir. Temizleme başlığı kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun (resme bakın).



Etkin Koruma Sistemi devreye girmiştir

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin Etkin Koruma Sistemi, zeminden kir dışında yabancı bir nesne veya sıvı çekildiğinde bunu algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Etkin Koruma Sistemi devreye girdiğinde fırçalar dönmez ve zemine su uygulanmaz.



Etkin Koruma sistemini sıfırlamak için (bkz. video):

1. Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi kapatın ve fişi prizden çekin

2. Temizleme başlığı kapağını açın, temizleme fırçası kapağını çıkarın ve nesneyi çekip alın

3. Etkin koruma sistemi temizleme fırçalarının çok ıslak olması nedeniyle etkinleştirildiyse temizleme fırçalarını çıkarın ve lavaboda suyunu sıkın

4. Kuru temizleme fırçalarını Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenize geri takın

5. Temizleme fırçası kapağını geri takın ve temizleme başlığı kapağını kapatın. Temizleme başlığı kapağını yerine oturana kadar ("klik" sesi duyulur) bastırın



Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin içindeki hortum henüz suyla dolmamıştır

Bu durum, Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi ilk kez kullandığınızda ortaya çıkabilir. Cihazı açtığınızda hazne dolu/hazne boş ışığı yanıp söner ve cihaz tekrar kapanır. Böyle bir durumda, hazne dolu/hazne boş ışığı sönene ve cihaz açık durumda kalana kadar Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi tekrar tekrar açmayı deneyin. Işık kapalı kaldığında ve cihaz yaklaşık 30 saniye boyunca çalıştığında zemine su uygulanır.



Yukarıdaki çözümler sorununuzu gidermediyse lütfen bizimle iletişime geçin.

