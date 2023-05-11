Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemden su gelmiyor
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizden su gelmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Bu makaledeki bilgiler, şu AquaTrio modelleri için geçerlidir (aşağıdaki resme bakın):
AquaTrio 7000 Serisi
AquaTrio 9000 Serisi
AquaTrio
Philips AquaTrio 7000 Serisi Elektrikli Süpürgenizden su gelmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:
Temiz su haznesi boşalmıştır Lütfen temiz su haznesini yeniden doldurun
Islatma şeritleri engellenmiştir İki fırçayı çıkarın, temiz su haznesine bir miktar su doldurun ve cihazı çalıştırın. Cihazı aynı konumda tutarak yaklaşık 15 saniye boyunca küçük çaplı ileri ve geri hareketler yapın. Zeminde dört su şeridi görmeniz gerekir. Bu şeritleri görmezseniz veya bir ya da daha fazla su şeridi birkaç damlacıktan oluşuyorsa ıslatma şeritleri kısmen ya da tamamen tıkanmıştır. Bu durumda şeritleri musluk suyunun altında durulayabilirsiniz. Bu işlem işe yaramazsa delikleri bir iğne ile dikkatlice açmayı deneyebilirsiniz.
Philips AquaTrio 9000 Serisi Elektrikli Süpürgenizden su gelmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:
Temiz su haznesi boşalmıştır Lütfen temiz su haznesini yeniden doldurun
Islatma şeritleri engellenmiştir İki fırçayı çıkarın, temiz su haznesine bir miktar su doldurun ve cihazı çalıştırın. Cihazı aynı konumda tutarak yaklaşık 15 saniye boyunca küçük çaplı ileri ve geri hareketler yapın. Zeminde dört su şeridi görmeniz gerekir. Bu şeritleri görmezseniz veya bir ya da daha fazla su şeridi birkaç damlacıktan oluşuyorsa ıslatma şeritleri kısmen ya da tamamen tıkanmıştır. Bu durumda şeritleri musluk suyunun altında durulayabilirsiniz. Bu işlem işe yaramazsa delikleri bir iğne kullanarak dikkatlice açmayı deneyebilirsiniz.
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizden su gelmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:
Temiz su haznesi boşalmıştır veya kirli su haznesi dolmuştur Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin su haznesi boşsa veya kirli su haznesi doluysa cihazdan su gelmeyebilir. Bu durumda temiz su haznesini suyla doldurun ve kirli su haznesinin boş olduğundan emin olun.
Temizleme başlığının kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır Kapak açıksa cihazdan su gelmeyebilir. Temizleme başlığı kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun (resme bakın).
Etkin Koruma Sistemi devreye girmiştir Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin Etkin Koruma Sistemi, zeminden kir dışında yabancı bir nesne veya sıvı çekildiğinde bunu algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Etkin Koruma Sistemi devreye girdiğinde fırçalar dönmez ve zemine su uygulanmaz.
Etkin Koruma sistemini sıfırlamak için (bkz. video): 1. Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi kapatın ve fişi prizden çekin 2. Temizleme başlığı kapağını açın, temizleme fırçası kapağını çıkarın ve nesneyi çekip alın 3. Etkin koruma sistemi temizleme fırçalarının çok ıslak olması nedeniyle etkinleştirildiyse temizleme fırçalarını çıkarın ve lavaboda suyunu sıkın 4. Kuru temizleme fırçalarını Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenize geri takın 5. Temizleme fırçası kapağını geri takın ve temizleme başlığı kapağını kapatın. Temizleme başlığı kapağını yerine oturana kadar ("klik" sesi duyulur) bastırın
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizin içindeki hortum henüz suyla dolmamıştır Bu durum, Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi ilk kez kullandığınızda ortaya çıkabilir. Cihazı açtığınızda hazne dolu/hazne boş ışığı yanıp söner ve cihaz tekrar kapanır. Böyle bir durumda, hazne dolu/hazne boş ışığı sönene ve cihaz açık durumda kalana kadar Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizi tekrar tekrar açmayı deneyin. Işık kapalı kaldığında ve cihaz yaklaşık 30 saniye boyunca çalıştığında zemine su uygulanır.