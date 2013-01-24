Su haznesini daima mikro fiber bez ile dik bir şekilde tutun. Su haznesini farklı bir şekilde konumlandırırsanız su haznesindeki su, ıslatma şeridinden hızlı bir şekilde akabilir.
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Su haznesini daima mikro fiber bez ile dik bir şekilde tutun. Su haznesini farklı bir şekilde konumlandırırsanız su haznesindeki su, ıslatma şeridinden hızlı bir şekilde akabilir.
Su haznesini suyla doldurduktan sonra kapağı kapatın.
Şeridi kontrol edin ve şeridin, su haznesinin alt plakasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
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