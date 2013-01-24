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    Philips Wet Vacuum Cleaner'ım normalden fazla su veriyor

    Philips Wet Vacuum Cleaner'ınız normalden daha fazla su veriyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunun olası nedenlerini ve çözümlerini öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.

    Su haznesi yanlış bir konumda tutulmuştur

    Philips Wet Vacuum Cleaner'ınızın su haznesini daima mikro fiber bez ile dik bir şekilde tutun. Su haznesini farklı bir şekilde konumlandırırsanız su haznesindeki su, su haznesinin alt kısmındaki ıslatma şeridinden hızlı bir şekilde akabilir.

    Su haznesinin kapağı düzgün bir şekilde kapatılmamıştır

    Su haznesini suyla doldurduktan sonra kapağı kapatın.

    Şerit, su haznesinin alt kısmına düzgün bir şekilde yerleştirilmemiştir

    Şeridi kontrol edin ve şeridin, Philips Wet Vacuum Cleaner'ınızın su haznesinin alt plakasına doğru şekilde takıldığından emin olun.

    Sağlanan çözümler sorununuzu çözmenize yardımcı olmazsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
    Su haznesinin düzgün şekilde monte edilmiş alt kısmı

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