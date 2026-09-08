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Philips Burun Kılı Alma Makinem çalışmıyor

Burun kılı alma makineniz çalışmıyorsa veya açılmıyorsa olası nedeni belirlemek için basit bir teknik vardır.

Burun kılı alma makinenizin başlığını çevirerek saptan çıkarın ve düzelticiyi açın.

Düzeltme başlığı çıkarıldığında sapın üst kısmındaki küçük pim dönüyor mu? 
Düzeltme başlığında hasar olup olmadığını kontrol edin ve aşağıdaki talimatları kullanarak derinlemesine temizleyin.

Düzeltme başlığı takılı değilken düzeltici açık olsa bile hiçbir şey olmuyor mu?
Birçok Philips burun kılı alma makinesi, zaman zaman değiştirilmesi gereken şarj edilemeyen pillerle çalışır. Tekrar denemeden önce pilleri değiştirmeyi deneyin. Bu işlem sorunu çözmezse aşağıdaki "Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?" bölümüne bakın. 

Düzeltme başlığını bükme ve saptan çıkarma

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG5920/15 , MG7930/15 , MG7940/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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