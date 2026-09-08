Philips Destek Philips Burun Kılı Alma Makinem çalışmıyor

Burun kılı alma makineniz çalışmıyorsa veya açılmıyorsa olası nedeni belirlemek için basit bir teknik vardır.

Burun kılı alma makinenizin başlığını çevirerek saptan çıkarın ve düzelticiyi açın.

Düzeltme başlığı çıkarıldığında sapın üst kısmındaki küçük pim dönüyor mu?

Düzeltme başlığında hasar olup olmadığını kontrol edin ve aşağıdaki talimatları kullanarak derinlemesine temizleyin.

Düzeltme başlığı takılı değilken düzeltici açık olsa bile hiçbir şey olmuyor mu?

Birçok Philips burun kılı alma makinesi, zaman zaman değiştirilmesi gereken şarj edilemeyen pillerle çalışır. Tekrar denemeden önce pilleri değiştirmeyi deneyin. Bu işlem sorunu çözmezse aşağıdaki "Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?" bölümüne bakın.

Philips burun kılı alma makineleri için derinlemesine temizleme yöntemi Kesici dişlerin metal parçasını batırmak için düzelticinizi bir cam veya başka uzun, dar bir kapta, yeterince ılık suyla baş aşağı tutun. Burun kılı alma makinenizin sapı hiçbir zaman suya batırılmamalıdır. Düzeltme başlığını 30 dakika suda bıraktıktan sonra ılık suyun altında yıkayın ve düzelticiyi açmayı deneyin. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa burun kılı alma makinenizin içi hasar görmüş olabilir. Onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz. 3. Pili değiştirin. Burun kılı alma makineniz tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu sorunu çözmek için pili yenisiyle değiştirin. Pili değiştirirken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Bu, pil bölmesinde gösterilir. 4. Kesme ünitesini temizleyin. Philips Burun Kılı Alma Makinenizin tamamen dolu bir pile sahip olduğunu doğruladığınız halde hala çalışmıyorsa bunun nedeni makinenin kirlenmiş ve kesme ünitesinin tıkanmış olması olabilir. En iyi performansı almak için burun kılı alma makinenizi her kullanımdan sonra temizlemenizi öneririz.



Aşağıdaki temizleme önerilerimizi uygulayın. Burun kılı alma makinenizin başlığını ılık suda yıkayın. 15 saniye sonra burun kılı alma makinenizi açın ve 5 saniye sonra cihazı tekrar kapatın. Birkaç kez tekrar deneyin. Başlığı musluk suyunda yıkamak yeterli gelmezse bir bardak ılık su içinde birkaç dakika bekletin. Makinenin sapını suya daldırmayın. Bu, iç mekanizmaya zarar verebilir. Adım 1'i tekrar edin. Bu işlem sorunu gidermediyse burun kılı alma aparatınızı çıkarıp 30 dakika boyunca ayrı olarak suda bekletin. Yeniden takın ve 1. adımı tekrar edin. Makine tekrar çalışırsa: Dikkatlice sallayarak fazla suyu giderin ve makineyi kurumaya bırakın. En iyi sonuçları elde etmek için burun kılı alma makinenizi her kullanımdan sonra temizleyin ve düzeltme başlığını düzenli olarak, birlikte verilen yağdan veya dikiş makinesi yağından bir damla damlatarak yağlayın. Hala Burun Kılı Alma Makinenizle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa Burun Kılı Alma Makinenizin içi hasar görmüş olabilir. Burun Kılı Alma Makineniz için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.