Philips Avent elektrikli göğüs pompamın emme gücü düşük veya hiç yok
Philips Avent göğüs pompanızın emme gücü düşükse, hiç emme gücü yoksa, emme gücü zayıfsa veya sütü etkili bir şekilde sağmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin.
Her zaman pompanızla birlikte verilen orijinal güç adaptörünü veya şarj kablosunu kullanın. Güç adaptörünün dahil olmadığı daha yeni bir model satın aldıysanız pompanın kullanım kılavuzuna bakın ve şarj aksesuarlarının önerilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.
Bazı Philips Avent elektrikli göğüs pompalarında, yıpranmış veya eski bir güç adaptörü performansı etkileyebilir.