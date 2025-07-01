Philips Avent elektrikli göğüs pompamın emme gücü düşük veya hiç yok

Her zaman pompanızla birlikte verilen orijinal güç adaptörünü veya şarj kablosunu kullanın. Güç adaptörünün dahil olmadığı daha yeni bir model satın aldıysanız pompanın kullanım kılavuzuna bakın ve şarj aksesuarlarının önerilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.

Bazı Philips Avent elektrikli göğüs pompalarında, yıpranmış veya eski bir güç adaptörü performansı etkileyebilir.

Daha eski bir adaptör modeli kullanıyorsanız ücretsiz değişim olup olmadığını kontrol etmek için Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.